Secteur fermé dans Parc-Extension à la suite d'un incendie

L'intervention, dans la rue Champagneur, a mobilisé environ 80 pompiers. Selon les premières informations du Service de sécurité incendie de Montréal, le brasier aurait débuté à l'arrière, sur une terrasse, ou sur le toit d'un bâtiment résidentiel, a précisé Sylvain Jalbert, chef média du Service.

Le Service de police de la Ville de Montréal a annoncé la fermeture de la rue Champagneur entre Jean-Talon et Beaumont, de Jean-Talon entre Bloomfield et Stuart, et de Beaumont, entre De L'Épée et Stuart, pour la durée de l'intervention, toujours en cours vers 22 h 15 mardi soir.