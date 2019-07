Prostitution: seulement 233 clients accusés depuis 2014

Émilie Bilodeau

La Presse La Presse Suivre @milie_b Au Québec, à peine 233 clients ont été accusés depuis que l'achat - et non plus la vente - de services sexuels est interdit au pays. Pour la criminologue Maria Mourani et certains organismes venant en aide aux travailleuses du sexe, 233, c'est trop peu.

« Ça fait pitié. C'est déprimant ! », s'exclame Maria Mourani en analysant les chiffres du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) obtenus en vertu de la Loi d'accès à l'information. En décembre 2014, l'ancienne députée bloquiste, alors indépendante, a été la seule à voter avec les conservateurs pour la Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d'exploitation (projet de loi C-36), qui criminalisait pour la première fois l'exploitation sexuelle liée à la prostitution au pays. « Ça montre que la loi n'est pas appliquée comme elle le devrait, affirme Mme Mourani. À partir du moment où on a la preuve qu'une personne a acheté ou tenté d'acheter des services sexuels, elle doit être arrêtée et poursuivie. Mais avec ces chiffres, on constate que cela n'est pas fait de manière systématique. » La présidente de Mourani-Criminologie s'attendait à ce que la loi soit appliquée de « manière exemplaire » et à ce que les policiers effectuent davantage d'actions ciblées contre les clients. Elle ne dénonce toutefois pas le travail des autorités, mais déplore plutôt le manque de ressources des policiers et des procureurs. Depuis l'adoption de la loi au début du mois de décembre 2014 jusqu'à la fin de l'année 2017, 429 cas ont mené à 173 accusations (168 adultes et 5 mineurs) au Québec, selon Statistique Canada. « Quand est-ce qu'il va y avoir une escouade spécialisée pour les clients - je parle d'une escouade constituée de policiers et de procureurs ? demande Mme Mourani en constatant ces chiffres. Et quand est-ce qu'on va avoir des juges formés à cette problématique ? »

« Tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas compris que le premier joueur dans cette game-là, c'est le client, on n'aura rien compris. C'est le jeu de l'offre et de la demande. S'il n'y avait pas de clients, il n'y aurait pas de proxénètes et il n'y aurait pas de prostitués. » - Maria Mourani, criminologue