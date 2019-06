L'Échoppe des fromages de Saint-Lambert prend feu

« Une personne a mis des vêtements dans la sécheuse, et c'est là que le feu a pris. Il s'est propagé dans la structure et est monté dans le toit. Ce n'était pas un incendie de grande envergure, mais c'est un vieux bâtiment en planches sur planches », a expliqué Jean Arsenault, chef de division des opérations du Service de sécurité incendie de l'agglomération de Longueuil.

Le deuxième étage a été considérablement endommagé et le ruissellement de l'eau a aussi causé des dégâts au rez-de-chaussée, où se trouve la fromagerie. Le magasin, selon M. Arsenault, devra assurément suspendre ses opérations pour quelques temps.

L'Échoppe des fromages est ouverte depuis plus de 25 ans. La saveur de ses produits provenant d'artisans fromagers et de petits producteurs locaux et l'enthousiasme des propriétaires ont fait la renommée de l'endroit.