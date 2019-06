Un jeune autiste porté disparu

Il a été vu pour la dernière fois à son domicile de l'est de Montréal vers 10 h 15, dimanche matin. Il portait un chandail polo Ralph Lauren, jaune et noir, avec des rayures horizontales ainsi qu'une paire de shorts noires.

« M. Abou est autiste et n'aurait pas conscience du danger face à un feu de circulation rouge, aux intersections. Sa famille a des raisons de craindre pour sa sécurité », a indiqué le SPVM dans l'avis de disparition, émis dimanche soir.

Selon ses proches, le jeune homme pourrait errer dans les différentes stations de métro ou sur l'île de Montréal. Il se déplace à pied et en transport en commun. Marius Mohammed Abou a la peau noire, les cheveux noirs et il s'exprime en français. Il mesure 1 m 70 et pèse 60 kg. Toute information concernant cette disparition peut être transmise de façon anonyme et confidentielle à Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou en composant le 911.