Un adolescent porté disparu à Laval

L'adolescent de 1,75 m et 68,2 kg a quitté son domicile le 12 mai dernier et n'est jamais revenu. Il portait alors un jogging bleu foncé et des souliers blancs de marque Jordan. Il a les cheveux bruns bouclés et les yeux bruns.

Le Service de police de Laval indique qu'il pourrait se trouver dans le quartier de Saint-Léonard, à Montréal, où il a des connaissances.

Toute personne ayant des informations est invitée à communiquer avec le 911 ou avec la Ligne-Info au 450 662-INFO (4636), de manière confidentielle, en mentionnant le dossier LVL 190 512 057.