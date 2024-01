PHOTO KIN CHEUNG, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Londres) A seulement 16 ans et sans renoncer à son mode de vie d’ado, entre grasses matinées, jeux vidéo et kebabs, Luke Littler a créé la sensation et gagné le cœur de ses compatriotes en se hissant en finale du championnat du monde de fléchettes, une passion toute britannique.

Clara LALANNE Agence France-Presse

Devenu en quelques jours la nouvelle star du jeu fétiche des pubs britanniques, dont les compétitions sont principalement suivies dans le monde anglo-saxon, il s’est incliné 7-4 mercredi soir contre le meilleur joueur du monde, Luke Humphries, dans l’atmosphère survoltée de l’Alexandra Palace de Londres.

Mais l’adolescent originaire du nord de l’Angleterre, plus jeune finaliste de l’histoire de la compétition, a totalement éclipsé son compatriote à la une des journaux et dans le cœur des Britanniques – amateurs de fléchettes ou non – qui se sont pris de passion pour ce nouveau prodige.

Signe de l’intérêt suscité, le premier ministre Rishi Sunak s’est fendu mercredi d’un message sur les réseaux sociaux pour saluer « l’incroyable finale d’un championnat historique ».

Luke Littler, qui aura bientôt 17 ans, mais en paraît bien plus avec sa barbe, sa voix et sa carrure, se classait seulement 164e mondial avant le championnat. Il n’avait joué qu’une poignée de matchs professionnels avant de se qualifier mardi pour la finale, battant l’ancien champion du monde Rob Cross et bluffant les aficionados par son adresse et sa précision.

Au cours de ces tournois à l’ambiance déjantée, avec un public costumé et abondamment alcoolisé, le jeune tireur a également renversé le héros de son enfance, le néerlandais Raymond van Barneveld, l’un des seuls joueurs à avoir été titré cinq fois champion du monde.

« Bien plus fort »

Inconnu du grand public jusque-là, le prodige au polo jaune et violet est devenu une superstar au Royaume-Uni en l’espace de quelques jours avec son humour et son mode de vie à l’antipode de celui d’un sportif professionnel, mais fidèle à celui d’un ado de 16 ans.

« Je ne me lève pas avant midi, je mange mon omelette au fromage et au jambon, puis une pizza et je m’entraîne », entre deux parties de XBox, a-t-il raconté à la presse.

Habitant de Warrington, dans le nord-ouest de l’Angleterre, Luke « The Nuke » (la bombe atomique, NDLR), dont les matchs ont été largement diffusés sur les chaînes de télévision britanniques, s’est attiré la sympathie de nombreux sportifs et a désormais près de 500 000 abonnés sur Instagram.

« A dix ans, il était déjà bien plus fort » que les autres jeunes de son âge, s’est souvenu son ancien entraîneur de l’académie de fléchettes St Helens, Karl Holden, dans une interview de la BBC.

Impressionnant de calme pendant ses matchs, Luke Littler, qui a lancé sa première fléchette à l’âge de 18 mois, a rapidement quitté les catégories junior pour aller jouer dans celle des moins de 21 ans.

PHOTO KIN CHEUNG, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Luke Littler

Face aux rumeurs concernant son âge, certains médias britanniques sont allés jusqu’à publier des photos de son certificat de naissance, confirmant que Luke Littler est bien né le 21 janvier 2007.

Après avoir obtenu cet été l’équivalent du brevet français, l’adolescent, qui n’a pas encore l’âge légal pour aller jouer dans les pubs et est déjà double champion du monde junior, a commencé à se consacrer à plein temps aux fléchettes.

Il a ainsi remporté mercredi la somme de 200 000 livres (231 000 euros) à l’issue de son parcours.

Mais il a d’ores et déjà fait savoir qu’il ne changerait pas sa vie, et se contenterait toujours d’« un kebab et une canette de Tango » (boisson gazeuse, NDLR) après une victoire.

Il a toutefois manqué l’occasion de remporter des sandwichs gratuits à vie, qu’un restaurant-minute londonien avait promis de lui offrir en cas de sacre mercredi.