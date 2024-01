(Göteborg) La Suède aura la chance de gagner l’or devant ses partisans au championnat mondial de hockey junior. Pour ce faire, elle devra surmonter son dernier obstacle, les États-Unis.

Joshua Clipperton La Presse Canadienne

Jonathan Lekkerimaki a marqué le but vainqueur en avantage numérique et il a ajouté le but d’assurance aux Suédois, qui ont eu raison des Tchèques 5-2 lors de la première de deux demi-finales, jeudi.

L’espoir des Canucks a décoché un tir sur réception qui a trompé la vigilance de Michael Hrabal, pour procurer une avance de 3-2 à la Suède.

Noah Ostlund a ensuite touché la cible en échappée alors qu’il restait environ huit minutes à écouler en troisième période.

Lekkerimaki a fermé les livres seulement 62 secondes plus tard, après avoir accepté une passe d’Ostlund.

« Ce sera très plaisant, a dit Lekkerimaki à propos du match de la médaille d’or. Je suis très excité. »

Les défenseurs Axel Sandin Pellikka, qui a ajouté une aide, et Theo Lindstein ont aussi fait mouche pour la Suède. Hugo Havelid a enregistré la victoire grâce à 23 arrêts.

« Il n’a pas peur de créer des choses sur la glace, a mentionné Sandin Pellikka concernant Lekkerimaki. Il saute sur la glace et il joue son style. »

Les Suédois n’ont remporté que deux fois la compétition annuelle des moins de 20 ans. Son dernier triomphe remonte à 2012, après avoir triomphé en 1981.

« C’est énorme. À domicile en plus. Il n’y a rien qui bat ça », a dit le défenseur Tom Willander.

Matyas Melovsky et Tomas Cibulka ont répliqué pour la République tchèque, qui avait surpris le Canada 3-2 en quarts de finale. Hrabal a stoppé 26 tirs.

« Je suis fier de l’équipe, a déclaré l’entraîneur-chef des Tchèques Patrik Augusta. Les gars ont travaillé au maximum. Ils ont créé une équipe, c’est ce qui est le plus important. Je n’ai pas un groupe de joueurs individuels. »

Les Suédois, qui se sont contentés de l’argent 11 fois, ont perdu contre les États-Unis lors du match de la médaille de bronze l’an dernier, à Halifax.

Melovsky a ouvert le score à 6 : 55 de la première période. Lindstein a créé l’égalité quelques minutes plus tard après que Hrabal ait échappé son tir de la pointe.

Sandin Pellikka a donné les devants à la Suède en début de deuxième période. Son tir de la pointe a surpris Hrabal du côté de la mitaine. Les Tchèques ont nivelé la marque moins de cinq minutes plus tard, à la suite d’un violent tir sur réception de Cibulka, qui inscrivait alors son deuxième filet en autant de parties.

Victoire américaine

Dans l’autre demi-finale, les États-Unis ont effacé un retard de deux buts pour battre la Finlande, 3-2.

PHOTO TT NEWS AGENCY, REUTERS

Après les réussites d’Oiva Keskinen et Rasmus Kumpulainen, les Américains ont répliqué avec les filets de Jimmy Snuggerud, Will Smith et Cutter Gauthier.

Espoir des Flyers, Gauthier a brisé l’impasse à 16 : 47 au troisième tiers.

Les États-Unis croiseront le fer avec la Suède en finale. Il s’agira d’une occasion de se venger pour les Américains, qui avaient perdu 6-4 en finale du Championnat du monde des moins de 18 ans, en 2023.

Plusieurs joueurs qui avaient alors enfilé la médaille d’argent sont de la formation américaine pour le mondial junior.

« [Ils nous ont] arraché la médaille d’or du cou, a lancé Gauthier. On s’en souvient comme si c’était hier. »

Le capitaine américain, Rutger McGroarty, est prêt pour les huées de la foule, alors que plusieurs Canadiens présents en Suède se sont rangés derrière les Suédois après l’élimination de l’unifolié.

« Je ne connais personne qui n’aime pas être le méchant, a déclaré l’espoir des Jets de Winnipeg. Nous sommes prêts à être les méchants et à remporter une médaille d’or sur leur patinoire. »

Lors du match de relégation, l’Allemagne a vaincu la Norvège 5-4 en prolongation, obtenant ainsi une place au prochain tournoi, à Ottawa.