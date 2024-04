La Société de transport de Montréal devra remplacer prochainement des centaines de mètres de clôtures séparant la voie routière et la voie réservée au SRB Pie-IX.

Moins de 18 mois après l’inauguration du SRB Pie-IX, la Société de transport de Montréal (STM) remplacera des centaines de mètres de clôtures pour y diminuer le risque de collision entre véhicules et piétons, a appris La Presse.

Des ouvriers réapparaîtront bientôt sur le parcours du service rapide par bus (SRB), qui a mis 13 ans à être planifié et réalisé. Ils remplaceront des barrières de métal qui nuisent à la visibilité près des stations. Facture : environ un demi-million de dollars.

« On a eu quelques incidents entre des piétons et des voitures sur Pie-IX », a indiqué la directrice du bureau de projet du SRB, Tatiane Pallu, en entrevue téléphonique. Elle cite notamment deux accidents survenus à l’intersection entre le SRB et le boulevard Robert, à Saint-Léonard, lorsque des personnes ont traversé sans attendre le feu piéton.

« On a demandé à une firme externe de nous sortir un rapport pour nous dire s’il y a quelque chose qu’on pouvait faire de mieux, au-delà des règles, au-delà des normes pour augmenter encore la sécurité aux intersections », a dit Mme Pallu.

Recommandation : réduire de moitié la hauteur des barrières qui empêchent les piétons de traverser aléatoirement aux intersections du SRB. Elles passeront de 1,5 m à 70 cm.

Au total, c’est près de 550 mètres de clôtures qui seront remplacés, a confirmé Mme Pallu, soit 25 % des clôtures du SRB. « Il faut se dire que les clôtures qu’on va retirer de Pie-IX vont être utilisées quand même par la STM pour ses travaux d’entretien », a-t-elle continué.

Appel d’offres terminé

La STM a lancé le mois dernier un appel d’offres pour trouver un entrepreneur qui s’attaquerait à ces travaux de remplacement.

« Après la livraison du projet et la mise en service du SRB Pie-IX, il a été constaté qu’il serait plus sécuritaire d’abaisser une partie des clôtures de part et d’autre de l’intersection », indiquent les documents. Ceux-ci précisent aussi que la STM agit comme gestionnaire délégué de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) dans ce dossier.

Les entreprises intéressées par le projet avaient jusqu’à mardi pour déposer une proposition. La STM s’attendait à devoir payer autour de 500 000 $ pour ce projet correctif. « Les prix sortent plus bas que ce qu’on avait évalué. C’est sûr qu’il y a une analyse de conformité à faire […], mais les deux plus bas soumissionnaires sont à 100 000 $ de moins que ce qu’on avait évalué », a indiqué Mme Pallu.

L’opposition officielle à l’hôtel de ville de Montréal a critiqué la situation.

« Faute de vérifications appropriées, les contribuables devront payer pour une mauvaise gestion de l’administration Plante et une planification déficiente du projet », a réagi Christine Black, porte-parole en matière de transport. « En plus de créer des coûts supplémentaires aux frais des Montréalais, des travaux évitables devront être réalisés et des entraves à la circulation seront créées, ce qui impactera le service du SRB. »

Annoncé en 2009, le SRB Pie-IX a coûté plus d’un demi-milliard en fonds publics et a accumulé les années de retard. L’entrepreneur chargé du chantier, EBC, poursuit maintenant la STM pour 72 millions en alléguant que le projet a été extrêmement mal planifié depuis le début.