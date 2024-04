La journée de mercredi a été pour le moins difficile dans le métro. D’abord, la station Berri-UQAM a été évacuée et le service interrompu sur l’heure du midi en raison d’une bagarre ayant dégénéré. Puis, en fin de journée, l’heure de pointe a été perturbée par une deuxième panne en quelques heures.

La Société de transport (STM) a en effet annoncé vers 15 h, mercredi, que le service était interrompu sur une portion importante de la ligne orange, soit entre les stations Berri-UQAM et Henri-Bourassa, en raison d’une intervention des services d’urgence. Plusieurs usagers ont dû être évacués et des systèmes de navettes ont été mises sur pied dans l’intervalle. Le service a finalement repris aux alentours de 16 h.

Il s’agit d’un nouvel évènement majeur du genre à survenir en quelques semaines. À la fin du mois de mars, une longue panne de plus de deux heures avait interrompu le service entre les stations Berri-UQAM et Montmorency, perturbant le retour à la maison de milliers de Montréalais, en pleine heure de pointe.

Plus tôt, mercredi vers 12 h 25, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) avait quant à lui été appelé à se rendre à la station Berri-UQAM, en raison d’une bagarre qui aurait d’abord éclaté sur le quai de la ligne verte entre deux hommes.

Durant l’altercation, du poivre de Cayenne a été aspergé, ce qui a forcé l’évacuation de la station, comme le veut le protocole en place, afin de permettre aux équipes de procéder à une ventilation d’urgence.

Tout cela a également forcé une interruption de service sur les lignes jaune, verte et orange du métro de Montréal. Le tout s’est toutefois résolu très rapidement, en un peu plus d’une dizaine de minutes.

Cette première panne avait néanmoins affecté le service de façon conséquente, soit entre Longueuil et Berri-UQAM, sur la ligne jaune, ainsi qu’entre les stations Atwater et Viau, sur la ligne verte, et les stations Lionel-Groulx et Beaubien, sur la ligne orange.

Un homme âgé de 25 ans, celui qui aurait aspergé l’autre de gaz irritant, a été arrêté peu après les faits par les policiers, a confirmé l’agente Véronique Dubuc, porte-parole du SPVM. Le suspect devrait être accusé de méfait public au courant des prochains jours, a précisé Mme Dubuc. On ignore combien de gens ont été incommodés par le poivre de Cayenne, à ce stade-ci.

Des équipes du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) et d’Urgences-Santé ont quant à elles été déployées sur les lieux, mercredi midi, par mesure préventive.