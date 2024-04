Réfection d’une conduite d’eau dans Pointe-Saint-Charles Une rue en chantier depuis quatre ans

Depuis plus de quatre ans, Stéphanie Labelle et ses voisins doivent composer avec la poussière, le bruit et le va-et-vient de la machinerie lourde devant chez eux, dans le quartier Pointe-Saint-Charles, à Montréal, où un chantier de réfection de conduites d’eau accumule les problèmes et les retards.