Transport collectif Une industrie dans le rouge

Exploiter le métro, les autobus et les trains de banlieue coûte de plus en plus cher dans la région de Montréal, pendant que les revenus fondent. Pour le métro, la dette a bondi de 268 % en cinq ans et pour les autobus, un trou béant de plus de 1 milliard devra maintenant être comblé, a appris La Presse.