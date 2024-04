L’organisme responsable du Stade olympique de Montréal lance un concours international pour trouver une « seconde vie » au toit qui doit être démonté cet été.

La Presse Canadienne

Le Parc olympique lance un concours international sur la meilleure façon de réutiliser et valoriser les matériaux et composants de la toiture. Les Québécois seront ensuite invités à voter pour leur idée préférée parmi les huit projets sélectionnés par un jury d’experts.

Les jurés évalueront notamment « l’ingéniosité et la pertinence de la réutilisation, la contribution à la transition écologique et l’impact social dans la communauté ». Les gagnants du concours se verront offrir des prix variant entre 5000 $ et 15 000 $.

Le gouvernement du Québec a annoncé en février son projet de remplacement de la toiture du stade, avec une enveloppe de 870 millions sur quatre ans. Le nouveau toit permettrait de garder le stade ouvert toute l’année et de doubler le nombre annuel de visiteurs sur ce site touristique.

Le stade avait été conçu par l’architecte français Roger Taillibert pour les Jeux olympiques d’été de 1976. Le stade a ensuite accueilli l’équipe montréalaise du baseball majeur jusqu’au départ des Expos pour Washington en 2004. Son toit a toujours présenté des défis importants aux gestionnaires du Parc olympique et aux gouvernements québécois successifs.

Les professionnels et étudiants de design et d’architecture du monde entier sont invités jusqu’au 11 juin à proposer leurs « solutions créatives et novatrices » pour réutiliser les matériaux qui devraient être démantelés cet été.