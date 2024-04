S’il veut réaliser ses grands projets de développement sans refiler la note aux passagers, l’aéroport Montréal-Trudeau devra forcément faire la place aux investissements privés, estime son PDG, qui a révélé comme prévu jeudi un plan « ambitieux » de 4 milliards pour régler les problèmes d’accessibilité de l’aérogare.

« On voudrait que notre bail permette éventuellement à des capitaux privés de pouvoir investir directement dans nos projets, ce qui n’est pas permis présentement. Ça va venir plus tard, mais ça serait un atout supplémentaire pour financer nos projets », a fait valoir le grand patron d’Aéroports de Montréal (ADM), Yves Beauchamp, en mêlée de presse.

Plus tôt, jeudi, La Presse révélait le plan « ambitieux » de 4 milliards qu’ADM met de l’avant pour régler les problèmes d’accessibilité qui ont tant fait rager les passagers d’ici et d’ailleurs à Montréal-Trudeau l’an dernier. Ajout de stationnements, nouvelles portes d’embarquement, capacité du débarcadère triplée : ce plan s’étalera sur quatre ans.

D’ici 2035, l’aéroport prévoit aussi de nombreux aménagements, espaces et toits végétalisés, des places publiques et d’immenses traverses piétonnières, montrent des images qui seront rendues publiques par ADM ce jeudi. D’autres « projets d’envergure » sont aussi à l’étude sur cette période de 11 ans, dont un prolongement du terminal actuel de l’aéroport et la reconstruction du stationnement P5. Le tout devrait coûter « entre 7 et 8 milliards », selon le PDG.

Outre l’ajout de stationnements, la démolition et la reconstruction du débarcadère principal dont la capacité sera triplée à terme, l’aéroport lui-même sera aussi appelé à devenir plus vaste pour soutenir la demande croissante. D’ici 2028, ADM s’engage à construire une « jetée satellite », soit un nouvel aérogare en forme de jetée qui permettra à des avions de se garer à l’extérieur pour faire embarquer les voyageurs.

Un bail trop restrictif

Le hic, c’est que le bail de l’organisation, qui vient à échéance en 2072 et qui est géré par Transports Canada, impose une « obligation de retourner les installations avec une dette zéro », affirme M. Beauchamp.

« Ça cause un souci, parce que ça veut dire que les 20 dernières années, il n’y aura plus aucun intérêt pour investir massivement puisqu’il faudra rendre les équipements à Transport Canada », dit le gestionnaire, qui réclame à Ottawa « que le bail soit prolongé de façon significative ».

À ce jour, la dette d’ADM avoisine les 350 $ par passager, ce qui équivaut à environ 7,3 milliards si on le multiplie par les quelque 21 millions de voyageurs qui ont transité par l’aéroport l’an dernier, un record. Et ça ira en augmentant : ce chiffre risque d’atteindre 25 millions d’ici à 2028, puis 36 millions entre 2036 et 2045, en fonction des scénarios.

« On peut plus que doubler la dette sans difficulté. À ce moment-là, par contre, il y aurait un risque théorique de décote, mais une décote n’est jamais catastrophique », a soutenu M. Beauchamp jeudi. Il affirme que l’arrivée du capital privé « permettrait justement partager le risque et la dette ».

Pour l’instant, ajoute le PDG, « je préfère continuer avec le marché obligataire parce qu’on peut émettre la dette à 4 ou 5 % ces temps-cis, alors que si on va avec des fonds de pension, par exemple, on serait à 9, 10, voire 11 % ». « On regarde pour utiliser ces options-là à compter de 2032 ou 2035 », a-t-il dit.

Frapper un mur

À la CCMM, le président Michel Leblanc est catégorique. « Si on n’est pas capable de changer la façon dont les aéroports se financent, on va frapper un mur, celui des capacités. L’enjeu à court terme, donc, c’est vraiment de revoir le bail », a-t-il soutenu.

Il a rappelé que l’aéroport d’Heathrow de Londres, qui accueille annuellement 80 millions de voyageurs avec deux pistes parallèles – une configuration similaire à Montréal –, « tire déjà des revenus du privé ». « Ça vient pour eux rajouter du capital patient à long terme. C’est probablement la meilleure solution aussi pour Montréal et le Québec », a poursuivi M. Leblanc.

Plusieurs discussions ont déjà lieu en coulisses avec le cabinet du ministre fédéral des Transports, Pablo Rodriguez. Ce dernier n’avait pas encore répondu à nos questions au moment de publier.

À Québec, le cabinet de la ministre provinciale des Transports, Geneviève Guilbault, salue de son côté « les gestes posés et à venir pour améliorer la fluidité aux alentours de l’aéroport », en promettant « de collaborer avec eux pour que les Québécois puissent compter sur une offre optimale de services ».