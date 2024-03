Des rebuts d’asphalte et de béton déversés sur des terrains privés

Le Bureau de l’inspecteur général de la Ville de Montréal (BIG) recommande à l’administration municipale de renforcer le contrôle de l’élimination des rebuts d’asphaltes et de béton produits sur les chantiers, après la découverte de déversements illégaux sur des terrains privés cette année. L’organisme souligne toutefois que de façon générale, la surveillance des chantiers s’est améliorée dans la métropole.

Le rapport annuel du BIG, déposé lundi au Conseil municipal, fait état de la découverte de deux terrains privés en milieu industriel où un entrepreneur déversait illégalement les rebuts produits sur un chantier municipal, lors de travaux de démolition de chaussée et trottoirs.

« Le Bureau a constaté après les faits qu’un total de 78 voyages de camions semi-remorques y ont été déversés », précise le rapport, qui n’identifie pas le chantier d’origine ni l’entrepreneur impliqué.

« Le ministère de l’Environnement a été avisé de la situation, de même que l’unité d’affaires responsable du chantier », poursuit le document. Le BIG souligne que des responsables de la Ville ont rappelé à ses équipes que l’élimination des matières granuleuses résiduelles doit faire l’objet d’un contrôle « serré ».

Le BIG formule dans son rapport quelques recommandations à l’administration municipale pour améliorer le contrôle, notamment de favoriser la stabilité du personnel affecté à la surveillance des travaux et d’établir une procédure afin de faire approuver à l’avance le lieu d’élimination des résidus d’asphalte et de béton.

Des surveillants vigilants

Plusieurs rapports passés du BIG ont souligné des lacunes dans la surveillance des chantiers municipaux, mais de façon générale, la situation s’est grandement améliorée aujourd’hui, poursuit le rapport.

« L’équipe, qui a visité des chantiers en 2023, a noté une grande amélioration concernant la qualité, la présence et la vigilance du personnel surveillant. Des surveillants et des techniciens en contrôle des matériaux étaient présents en tout temps à l’exception de trois situations sans conséquence, ce qui représentait 4 % des visites. Ces derniers ont démontré une bonne connaissance des opérations de chantier et des exigences des devis », précise le document.

Le rapport annuel marque la fin du mandat de l’inspectrice générale Brigitte Bishop, qui est en poste depuis presque six ans.

« Lors de ma nomination à titre d’inspectrice générale, je m’étais portée garante de faire du BIG une organisation respectée et une référence en matière d’intégrité contractuelle, notamment aux yeux de la population montréalaise, contributrice à la réalisation de milliards de dollars de contrats municipaux. Je peux affirmer aujourd’hui que j’ai accompli ma mission », écrit-elle.

La Presse a révélé vendredi que le patron des enquêtes de l’Autorité des marchés financiers (AMF), Me François Lanthier, a été choisi pour prendre la tête du BIG au terme d’un processus de sélection qui a évalué plusieurs candidats. Le conseil municipal doit voter sur ce choix cette semaine.