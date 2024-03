Montréal recrute l’enquêteur-chef de l’Autorité des marchés financiers (AMF) pour devenir son nouveau chien de garde des contrats publics.

Me François Lanthier devrait devenir inspecteur général de la métropole après un vote du conseil municipal, au début de la semaine prochaine. Il succédera à Brigitte Bishop, qui a déjà dépassé la durée prévue de son mandat.

L’avocat a longtemps été procureur de la Couronne fédérale, puis provinciale, avant de passer à l’AMF. Il a fait partie de l’équipe qui menait la poursuite contre les entreprises de l’homme d’affaires Tony Accurso en matière de fraude fiscale. Il a aussi été procureur dans des dossiers qui touchaient la fausse facturation dans l’industrie de la construction et l’infiltration des Hells Angels dans l’économie légale.

« Un processus de sélection a eu lieu en décembre 2023 et les candidats ont été rencontrés en entrevue de sélection devant un comité », indique un document municipal destiné aux élus du conseil. « Me François Lanthier, candidat sélectionné, s’est soumis à une évaluation des compétences […] et s’est démarqué lors de cette étape. À la suite de ces évaluations, Me François Lanthier est le candidat recommandé. »

Le cabinet de Valérie Plante n’a pas voulu commenter la nomination imminente de Me Lanthier. Joint par La Presse, ce dernier n’a pas voulu discuter du sujet non plus.

À l’AMF, « il est responsable d’une équipe d’une centaine d’employés et de 6 directeurs », indique le document du conseil municipal. « Reconnu pour son leadership, son intégrité et son engagement envers la protection du public, il démontre des compétences personnelles et professionnelles qui viennent compléter celles de l’équipe du Bureau de l’inspecteur général. »

« D’un commerce agréable »

« C’est quelqu’un de très intègre, très méticuleux. Quand il prend un dossier, il va le scruter jusqu’au fond. Il prend ses mandats à cœur et ne ménage pas ses efforts. Par ailleurs, il est d’un commerce agréable. C’est une excellente nouvelle pour la Ville de Montréal ! », s’exclame Me Robert Rouleau, ancien procureur de la Couronne qui travaille maintenant au Bureau des enquêtes indépendantes.

L’avocat de la défense Christopher Mostovac, qui a été un adversaire de François Lanthier dans le cadre de dossiers judiciaires très complexes touchant notamment la corruption et l’évasion fiscale, n’avait que du bien à dire de ce dernier.

« De par son expérience dans plusieurs dossiers d’envergure, il connaît le terrain. Ça, c’est positif. Ce n’est pas quelqu’un qui arrive sans expérience. C’est une personne calme, pas un excité, pas un agressif, pas une personne menaçante. Ces qualités, pour ce type de travail, sont positives », a-t-il déclaré.

Le Bureau de l’inspecteur général (BIG), créé à l’époque du maire Denis Coderre, célèbre ses 10 ans d’existence en 2024. Il a pour mandat de traquer les délinquants contractuels et de surveiller les processus de passation des contrats et l’exécution de ceux-ci par la Ville de Montréal et les entreprises.