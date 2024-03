Le comité exécutif de la Ville de Montréal a entériné mercredi une dépense de 7 millions pour l’achat de 1300 vélos, de 68 vélos à assistance électrique et de 32 stations, qui ajouteront 736 points d’ancrage à travers la métropole.

BIXI ajoute plus de 1300 vélos à son parc

Après avoir fracassé un autre record d’utilisation en 2023, BIXI Montréal augmentera de 13 % le nombre de vélos en libre-service sur son réseau montréalais, en plus d’ajouter des stations.

Le comité exécutif de la Ville de Montréal a entériné mercredi une dépense de 7 millions pour l’achat de 1300 vélos, de 68 vélos à assistance électrique et de 32 stations, qui ajouteront 736 points d’ancrage à travers la métropole. Actuellement, le réseau compte environ 10 000 vélos sur le territoire de Montréal.

« Plus le temps passe, plus on continue de battre des records », se réjouit Sophie Mauzerolle, responsable des dossiers de transport au comité exécutif.

L’ajout de vélos et de stations vise à répondre à la demande grandissante et à permettre une expansion territoriale du réseau, mais aussi à remplacer certains équipements qui ont atteint la fin de leur vie utile, précise Mme Mauzerolle.

BIXI annonçait récemment que ses vélos avaient été utilisés par 576 000 cyclistes en 2023, un bond de 31 %. Plus de 11 millions de déplacements ont été effectués, avec plusieurs journées à plus de 70 000 déplacements. Pour la première fois, des vélos étaient disponibles tout l’hiver dans 150 stations.

Un bilan de la première saison hivernale sera dévoilé dans quelques semaines, en même temps que des annonces sur les projets de BIXI pour 2024, révèle Mme Mauzerolle.

Elle souligne déjà que l’ajout de plus de vélos à assistance électrique permet de rejoindre une nouvelle clientèle et a une influence sur les distances parcourues.

Les utilisateurs devront cependant payer plus cher en 2024 : l’abonnement saisonnier, valide du 15 avril au 15 novembre, passera de 99 $ à 107 $, une augmentation de 8 %.

