Les cols blancs de Longueuil en grève mercredi et jeudi

Les cols blancs de la Ville de Longueuil ont amorcé mercredi matin une grève de deux jours.

Lia Lévesque La Presse Canadienne

Ces 1200 cols blancs sont membres d’une section locale du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), qui est affilié à la FTQ. Il s’agit de techniciens, d’employés de bureau, de professionnels et de brigadiers scolaires.

La Ville de Longueuil a indiqué qu’en raison de cette grève des 13 et 14 mars, le centre de services aux citoyens et les bâtiments administratifs sont fermés. Les patinoires et les bibliothèques sont également fermées. Toutefois, les piscines intérieures sont ouvertes.

Des services essentiels sont toutefois prévus, notamment pour les urgences municipales et les brigadiers scolaires, a fait savoir le SCFP.

Ces cols blancs revendiquent les mêmes conditions que celles qui ont été accordées aux cols bleus de la ville, soit un rehaussement de 10 % de l’échelle salariale, ainsi que la semaine de quatre jours. Le syndicat y voit une question d’« équité interne ».

La Ville nie offrir moins aux cols blancs qu’aux cols bleus.

Louis-Pascal Cyr, porte-parole de la Ville, explique que si la Ville a accordé la semaine de quatre jours aux cols bleus, c’était pour des raisons de « flexibilité », puisqu’elle avait besoin d’avoir des cols bleus à l’horaire régulier durant les fins de semaine — pour du déneigement, par exemple. Le besoin n’est pas le même avec les cols blancs.

Si le SCFP y voit une question d’« équité interne » entre cols blancs et cols bleus, la Ville croit, elle, être équitable, offrir des conditions « comparables », puisque la situation est différente pour les deux groupes d’employés municipaux.

La Ville continue de croire qu’« une solution négociée reste possible » avec le SCFP, a précisé M. Cyr.