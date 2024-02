La rue Notre-Dame Est demeurera entravée à cause d’une erreur de commande de la Ville de Montréal, « assurément pas le genre de choses qu’on souhaite voir », a affirmé jeudi l’élue responsable des infrastructures au comité exécutif.

Émilie Thuillier commentait pour la première fois la bourde, révélée par le 98,5 : Montréal a commandé en septembre dernier une plaque de fonte pour couvrir un trou de construction, au milieu de la rue Notre-Dame Est, entre les rues Viau et Dickson.

La commande a été faite avec des dimensions en millimètres, la proposition du fournisseur lui est revenue en pouces et elle a été acceptée par les fonctionnaires, sans faire la conversion. Le chantier est sous la responsabilité de l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

« La pièce ne “fittait” pas exactement dans le trou et la pièce doit “fitter” exactement dans le trou », a expliqué Émilie Thuillier, jeudi, en marge d’un point de presse. « Tout le monde trouve ça vraiment très, très, très dommage. Et pas juste ça : on est en train de voir comment on peut faire mieux. »

L’erreur peut paraître anecdotique, mais les conséquences ne sont toutefois pas banales : une voie de circulation de la rue Notre-Dame Est, bloquée depuis juillet dernier, demeurera inaccessible pour des semaines, voire des mois.

« C’est ça qu’on ne veut pas : avoir des entraves qui durent aussi longtemps parce qu’on est en train de chercher la pièce », a continué Mme Thuillier. « Tout le monde met la main à la pâte actuellement pour trouver une solution. »

La Ville de Montréal a déjà indiquait qu’elle passait au crible ses garages municipaux pour tenter de trouver une plaque de fonte qui pourrait faire l’affaire. À défaut, elle devrait solliciter des fonderies à l’extérieur du Québec, parce que les dimensions de la plaque dont elle a besoin sont hors-norme.

Philippe Sabourin, porte-parole corporative de la Ville de Montréal, a fait valoir que l’erreur ne constituait pas une preuve d’« incompétence », mais plutôt d’« inexpérience » de l’équipe associée au projet.