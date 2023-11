La Ville de Montréal veut participer à un projet-pilote qui permettrait à certains électeurs de voter par internet au prochain scrutin municipal, en 2025.

Le conseil municipal a voté mardi pour signifier son intérêt au Directeur général des élections du Québec.

« On souhaite que ce soit assurément une expérience positive, qui nous fait essayer des choses », a affirmé l’élu de l’administration Plante responsable du dossier, Robert Beaudry. Il a souligné que la Ville de Montréal voulait que ses enjeux uniques soient abordés dans le cadre de ce projet-pilote. « On lève la main, mais on reste prudent là-dedans », a ajouté M. Beaudry, soulignant que l’intégrité du vote était une priorité non négociable.

Selon la documentation rédigée par les fonctionnaires municipaux, le projet-pilote serait restreint à une zone limitée de la ville de Montréal en 2025.

« La cible visée quant à la proportion de personnes admissibles au vote par internet est d’environ 10 % de l’électorat total la Ville », indique la documentation du conseil municipal. « L’ensemble des personnes inscrites sur la liste électorale à l’intérieur du secteur défini pourra ainsi demander de voter par internet. Ces personnes auront à s’identifier à l’aide du Service d’authentification gouvernementale. »

En plus de M. Beaudry, d’autres élus municipaux ont aussi exprimé leurs réserves. « Que Montréal soit là-dedans pour le premier projet-pilote, je pense que c’est risqué », a dit le conseiller municipal indépendant Craig Sauvé, évoquant les importants problèmes de fiabilité de certaines élections tenues via l'internet. « Peut-être qu’on devrait attendre que ça fasse ses preuves dans les plus petites municipalités avant qu’on lève la main. Ce serait judicieux, je crois. »