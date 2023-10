Les usagers de la ligne 747 reliant l’aéroport Trudeau au centre-ville pourront finalement se procurer un « titre numérique » dès mercredi, en achetant un billet sur les applications mobiles Chrono ou Transit à l’aide d’une carte de crédit.

C’est ce qu’ont conjointement annoncé mardi l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et la Société de transport de Montréal (STM).

En septembre, La Presse avait rapporté que le retour en force des voyageurs surcharge la ligne d’autobus 747. De nombreux usagers ont dénoncé le manque de bornes ou d’espaces pour se procurer un billet, mais aussi le fait que sans billet, il faut payer la somme de 11 $ en monnaie exacte, les billets de banque n’étant pas acceptés. Un groupe de travail avait été formé dans l’urgence pour trouver des solutions.

Bref, dès mercredi, les clients pourront dorénavant acheter un ou plusieurs billets avec une carte de crédit, via les applications Transit ou Chrono, toutes deux déjà bien connues dans le milieu du transport collectif.

Le client devra ensuite activer son titre numérique et le montrer au chauffeur lors de son embarquement, un peu comme le fait déjà le Réseau de transport de la capitale (RTC) à Québec. Le titre demeurera valide dans les deux heures suivant son activation.

Si le client le désire, il pourra ensuite obtenir un titre de transport valide « permettant d’accéder à l’ensemble des modes de transport de l’agglomération de Montréal (zone A), et ce durant 24 heures », a précisé la STM dans un communiqué de presse.

En pleine transition numérique

Pour l’instant, cette mesure ne s’appliquera que sur le tracé de la ligne 747, qui relie l’aéroport au centre-ville de Montréal. Or, il reste beaucoup à venir, surtout que l’ARTM planche actuellement sur une révolution numérique complète d’ici 2027, qui inclut l’achat de titres par téléphone ou carte bancaire d’ici 2025 ou 2026, tout au plus.

L’ARTM a d’ailleurs réitéré mardi que « plusieurs nouveautés seront mises à la disposition des usagers au cours des prochains mois », dont la recharge mobile de la carte OPUS, qui est attendue au début 2024.

Outre l’achat de billets numériques, la STM installera aussi un cinquième distributeur automatique de titres dès mercredi. On en comptait jusqu’ici quatre et la société avait convenu que ce chiffre devait être augmenté. Les heures d’ouverture du kiosque de vente ont aussi été récemment prolongées et un employé de la STM est maintenant « dédié à la ligne 747 » à l’aéroport.

Quand l’achalandage est important, surtout en heure de pointe, la société assure aussi qu’elle ajoutera des départs de bus. Un chef aux opérations sera aussi dépêché sur place en période de fort achalandage pour « accélérer l’embarquement ».