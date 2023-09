Files d’attente à l’aéroport

La ligne d’autobus 747 est surchargée

Franchir les douanes n’est plus l’épreuve la plus difficile à l’aéroport Montréal-Trudeau : quitter l’endroit est également devenu un défi. Le retour en force des voyageurs surcharge la ligne d’autobus 747, les files d’attente se faisant de plus en plus longues. Consciente du problème, la Société de transport de Montréal (STM) promet de trouver des solutions.