L’avis d’ébullition en vigueur depuis vendredi dernier sur une partie du territoire de la ville de Boucherville a finalement été levé à midi mercredi.

« Les résultats des récentes analyses sont conformes aux normes bactériologiques. Les résidents de Boucherville n’ont donc plus besoin de faire bouillir l’eau avant de la consommer », écrit la ville dans un message publié sur son site internet.

Cet avis d’ébullition avait été déclenché vendredi en fin d’après midi après la découverte d’un échantillon d’eau du réseau d’aqueduc non conforme à la réglementation gouvernementale en raison de la présence de bactérie E. coli.

En vertu du Règlement sur la qualité de l’eau potable du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, deux séries de 20 échantillons prélevés sur deux jours consécutifs doivent être conformes et exemptes de contaminants pour procéder à la levée d’un avis d’ébullition.

Cet avis concernait initialement plus de 300 000 citoyens sur le territoire de l’agglomération de Longueuil, dans le Vieux-Longueuil, dans Saint-Hubert, à Saint-Bruno-de-Montarville et à Boucherville.

Après environ 48 h, l’avis avait d’abord été levé à Longueuil. À Saint-Bruno-de-Montarville et Boucherville, cela avait dû attendre environ 24 h de plus puisqu’on y a éprouvé des retards dans le traitement et l’analyse des échantillons.

Qui plus est, l’avis d’ébullition avait été maintenu dans le Boucherville au nord du boulevard de Mortagne pour une période supplémentaire de 48 h puisqu’on avait détecté la présence de coliformes totale dans un échantillon puisé à cet endroit.