La statue de John A. Macdonald à la place du Canada ne reviendra pas sur son socle, a décidé l’administration Plante, trois ans après son renversement par des militants d’extrême gauche.

Le comité exécutif a adopté mercredi les recommandations du comité ad hoc qui se penchait sur son avenir.

Le monument de bronze, gravement endommagé au cours d’une manifestation anticolonialiste et jamais réparée, devrait être envoyé dans un musée, selon ces experts. Le socle et le baldaquin de pierre, eux, feront l’objet d’une « intervention artistique ».

« Cette décision a été étudiée avec la plus grande rigueur et sensibilité », a indiqué l’élue responsable de la culture au comité exécutif, Ericka Alneus. « Notre rôle en tant que ville n’est pas de trancher unilatéralement, mais plutôt d’adopter une posture qui nous permet de questionner et d’enrichir la discussion. »

Montréal aimerait pouvoir installer l’intervention artistique et procéder à la restauration de la statue en 2024. Cette dernière pourrait être exposée à partir de 2025.

Le comité ad hoc avait rendu ses recommandations dès janvier dernier, révèle son rapport. « Considérant les politiques assimilatrices que le premier ministre a mises en œuvre à l’endroit des peuples autochtones et les actes discriminatoires qu’il a perpétrés envers plusieurs groupes de personnes, dont les conséquences sont encore douloureuses et palpables pour plusieurs communautés, le comité estime, dans l’esprit d’un processus de réconciliation, qu’il est nécessaire de se distancer de son héritage et de la vision coloniale que le monument vise à glorifier », indique le document.

Le comité chargé d’étudier le dossier était composé de sept membres externes – dont la sénatrice Michèle Audette et trois universitaires – et de quatre fonctionnaires de la Ville de Montréal.

Le monument à John A. Macdonald date de 1895. La statue de l’homme politique a été réalisée par George Edward Wade, un sculpteur londonien. Le socle et le baldaquin sont faits de granit.

« Le monument souligne les faits majeurs du gouvernement de Macdonald qui ont contribué à l’expansion du Canada, indique le site internet de la Ville de Montréal. Parmi les monuments érigés à la mémoire de Macdonald, celui de Montréal demeure le plus imposant et le plus élaboré. »

La figure de Macdonald (1815-1891) – premier premier ministre du Canada et fondateur du Parti conservateur du Canada – est devenue controversée dans les dernières années. Le rôle central du personnage dans la mise en place de politiques discriminatoires envers les Autochtones, les Métis, les Canadiens français et les immigrants chinois, est au cœur des récriminations.