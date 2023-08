Une piscine fermée à cause de présumés membres de gangs de rue

Anjou ferme l’une de ses piscines en raison de la présence intimidante de présumés membres de gangs de rue dans le parc adjacent, a affirmé lundi le maire d’arrondissement Luis Miranda.

La piscine du parc de Verdelles a vu sa saison se terminer dimanche, alors que les autres piscines de l’arrondissement seront ouvertes au moins une semaine supplémentaire.

« On a beaucoup de problèmes dans ce parc-là, beaucoup d’incivilité, au point où les sauveteurs de la piscine ont peur et leurs superviseurs se sont fait intimider », a indiqué le maire d’arrondissement Miranda en entrevue avec La Presse, en marge du conseil municipal. La situation s’est détériorée « au point où on est obligés de fermer une piscine ».

M. Miranda a indiqué que des jeunes présumés membres de gangs étaient entrés par effraction dans le chalet du parc pour y faire des tags et ont même pénétré en voiture sur les sentiers du parc. « Ils encerclent plus ou moins le parc et s’assurent que c’est à eux autres le parc », a-t-il ajouté.

Le maire Miranda a abordé la question au conseil municipal de lundi, en dénonçant les fermetures « sur une base régulière » du poste de police 46, situé au cœur de son arrondissement. Pendant ces périodes, Anjou est desservi par les postes de police des quartiers voisins.

M. Miranda a demandé au responsable de la sécurité publique au comité exécutif de l’administration Plante, Alain Vaillancourt, d’obtenir un bilan de la fréquence de fermeture du poste 46. Ce dernier a refusé de prendre un tel engagement, assurant que le nouveau chef de police Fady Dagher travaillait activement pour recruter des policiers.

« C’est clair : quand j’ai fait ma tournée de tous les postes de quartier de l’agglomération, un des enjeux c’était que les policiers sont fatigués, qu’il manque des effectifs au niveau des postes vacants, qu’il y a des enjeux pour les remplacements », a dit M. Vaillancourt. « On est en processus de combler ces postes vacants et d’avancer rapidement. »