Les rues piétonnes : la rue Ontario

Colorée comme Hochelaga

Entre les bars de loterie vidéo et les nouveaux restaurants huppés, les installations de balançoires roses et le béton, la rue Ontario est un véritable laboratoire de mixité sociale. En cette quatrième année de piétonnisation, un pas de plus a été fait pour favoriser la cohabitation : l’ajout d’une brigade d’intervention de rue.