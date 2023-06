Ils sont des habitués de la vie nocturne et d’évènements mondains comme le Grand Prix. Mais les agents d’Éclipse ne sont pas là pour festoyer et siroter les meilleurs champagnes : ils observent d’un œil attentif les criminels durant cette fin de semaine estivale. La Presse a accompagné l’équipe spécialisée dans la récolte d’information vendredi soir alors que s’amorçait le week-end de la Formule 1 à Montréal.

L’escouade Éclipse en bref L’escouade Éclipse a été créée en 2008 pour lutter contre les crimes liés aux gangs de rue.

Les effectifs ont doublé depuis un an et demi. La mission – recueillir de l’information et se rendre visible aux yeux des criminels – s’est élargie vu la récente flambée de violence armée.

Éclipse soutient désormais les postes de quartier dans des secteurs jugés plus chauds dans certaines interventions.

« Le week-end de la F1, c’est notre grosse fin de semaine de l’année en termes de récolte d’informations », lance d’emblée David Paradis, commandant responsable de la section Éclipse du SPVM, à La Presse.

Ses collègues et lui s’empressent de dresser l’ordre du jour de l’équipe d’Éclipse dans une vaste pièce où sont placardés les mugshots de dizaines de criminels notoires. Quelques agents de la Sûreté du Québec (SQ) et d’Équinoxe, l’équivalent lavallois d’Éclipse, prennent place autour de la table. Leur visite n’est pas anodine : le Grand Prix est une mine d’or d’informations pour tous les corps policiers.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Des policiers d’Éclipse, accompagnés de quelques agents de la Sûreté du Québec et d’Équinoxe, l’équivalent lavallois d’Éclipse, se mettent en route pour la soirée.

Le Grand Prix de Montréal n’est pas l’apanage des amateurs de Lamborghini vert fluo ou des influenceurs en quête de visibilité.

Jeunes membres de gangs de rue, fraudeurs notoires et têtes pensantes du crime organisé : des bandits de tout acabit prennent part aux festivités. Ils ont beau tremper dans l’illégalité, l’envie de s’exposer est parfois plus forte, résume le commandant Paradis. Ils sont tous friands de jet set, de gastronomie et de clubs branchés.

Premier arrêt de la soirée : un évènement tenu sur une terrasse du centre-ville, le cœur des festivités de la F1. Des vedettes de téléréalité côtoient de redoutables criminels dans ce petit espace où l’alcool coule à flots le temps d’un week-end, a pu constater La Presse.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Agents de passage dans un commerce du centre-ville

« C’est déjà jam-packed », explique un agent qui a fait ses recherches sur les réseaux sociaux.

La dizaine de policiers et d’agents de renseignements y font donc irruption, se faufilant entre les voitures de luxe, aux aguets. On cherche le jackpot en termes de collecte d’information.

Le gros lot en question, un visage bien connu des gangs et du crime organisé, se dandine sur la piste de danse, chemise déboutonnée et bouteille de cognac Hennessy XO à la main. Il accueille les policiers d’Éclipse avec un large sourire, se met à danser de plus belle et échange même quelques poignées de main en s’esclaffant. Il a visiblement l’habitude de se frotter aux autorités.

Travail essentiel

La soirée se poursuit sans anicroche. Passage obligé près d’un chic hôtel au cœur du centre-ville. Francesco Del Balso, influent mafieux proche des Hells Angels tué il y a quelques semaines, avait été aperçu sur place au dernier Grand Prix. La file d’attente – qui ne cesse de s’allonger – se mélange avec les touristes et les passants. Malgré cette masse compacte, les visages connus du milieu criminel n’échappent pas à l’œil aguerri des agents d’Éclipse. Il suffit d’une minute pour repérer les sujets d’intérêt.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Policier d’Équinoxe, l’équivalent lavallois d’Éclipse

Un mafieux bien connu est identifié. Il demeure poli, mais semble quelque peu renfrogné face aux policiers qui l’observent.

Les policiers d’Éclipse sont un peu plus d’une quarantaine vendredi, soit le double d’une soirée normale. Les agents de renseignements les accompagnent vendredi soir. L’occasion d’approfondir les relations avec leur contact.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE David Paradis, commandant responsable de la section Éclipse du SPVM

Éclipse génère une immense quantité d’information pour la section des renseignements. C’est une mine d’or d’information. David Paradis, commandant responsable de la section Éclipse du SPVM

Mieux encore : en observant les criminels qui festoient et échangent, ils parviennent à repérer des individus discrets mais très impliqués, et même des gangs émergents. Des bandits absents des banques de données deviennent donc des sujets d’intérêt au fil des soirées à scruter les salles à manger les plus en vue de Montréal.

« Si tu n’as pas de dossier criminel, mais que ça fait trois ou quatre fois qu’on te voit rencontrer un gros joueur… c’est là que ça peut être très utile dans les enquêtes », résume un vétéran d’Éclipse.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Le Grand Prix à Montréal est une mine d’or d’informations pour tous les corps policiers.

Les liens entre les groupes criminels naissent et évoluent sous le regard d’Éclipse.

Accélérer les enquêtes

Les informations recueillies se révèlent parfois très vite utiles. Le commandant cite l’exemple d’une fusillade survenue récemment tard en soirée dans un établissement licencié connu des policiers. Or, Éclipse était passée par là au cours de la soirée. On savait donc qui était là, ce qui a permis d’accélérer l’enquête.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Les policiers d’Éclipse étaient un peu plus d’une quarantaine vendredi, soit le double d’une soirée normale.

« C’est impressionnant, le travail qu’ils sont capables de faire. On peut rentrer dans un endroit où il y a foule et ils peuvent dresser une liste de qui est qui très rapidement », souligne le commandant d’Éclipse, David Paradis.

La collecte d’information est capitale en tout temps, estime David Paradis, l’une des personnes à l’origine d’ELTA, l’Équipe dédiée à la lutte contre le trafic d’armes. Il admet tout de même qu’il s’agit d’un moment névralgique au sein du crime organisé : éminent mafieux battu en plein jour, incendies criminels quasi quotidiens, tentative de meurtre. Identifier des visages connus et récolter des renseignements est donc de toute première importance dans ce contexte d’instabilité.