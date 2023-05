Québec hausse le ton dans le dossier du cimetière Notre-Dame-des-Neiges, où un conflit perdure « depuis trop longtemps » selon le ministre du Travail, Jean Boulet. Dimanche, de longues files ont été aperçues devant le cimetière, qui a exceptionnellement ouvert ses portes pour la fête des Mères.

« Ce conflit de travail dure depuis trop longtemps et il est temps que cela se règle. Je m’attends à des développements la semaine prochaine. Deux conciliateurs-médiateurs chevronnés de mon ministère accompagnent les parties afin d’arriver à une entente dans les meilleurs délais », a martelé dimanche le ministre Boulet, dans une déclaration.

Il s’est dit « heureux d’apprendre que les familles des défunts du cimetière Notre-Dame-des-Neiges pourront aller se recueillir sur place à la fête des Mères ».

« Cela fait longtemps que les familles sont privées d’accès au cimetière. Comme dans tout conflit de travail, il est important que les employés puissent exercer leur droit de grève et que les parties parviennent ensemble à une solution », a toutefois persisté M. Boulet.

Pendant ce temps, plusieurs usagers faisaient la file à l’extérieur du cimetière, dès le début de la journée, réclamant la fin du conflit de travail. « Monsieur Legault, nous vous demandons de mettre fin à cette grève. Les familles souffrent », « Les enterrements sont un droit humain », pouvait-on lire sur des pancartes tenues par des citoyens, qui ont fait valoir leur mécontentement sur place.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE La direction avait annoncé mercredi dernier qu’elle accueillerait les membres des familles des défunts à l’occasion de la fête des Mères, de 9 h à 15 h.

La direction avait annoncé mercredi dernier qu’elle accueillerait les membres des familles des défunts à l’occasion de la fête des Mères, de 9 h à 15 h.

« L’accès à tous les mausolées sera possible, mais, malgré tous les efforts déployés par les cadres depuis le lendemain du verglas afin de nettoyer et de sécuriser le site, plusieurs zones du cimetière seront inaccessibles aux véhicules et aux piétons pour assurer leur sécurité. Tous les visiteurs sont invités à bien vérifier la localisation de l’emplacement qu’ils souhaitent visiter avant leur arrivée », avait toutefois prévenu le porte-parole du cimetière, Daniel Granger.

Une frustration « justifiée », dit le syndicat

Depuis septembre dernier, les employés de bureau du cimetière sont en grève. Les travailleurs de terrain, eux, le sont depuis janvier. Récemment, des usagers du cimetière Notre-Dame-des-Neiges avaient d’ailleurs déploré qu’ils n’étaient pas en mesure de faire enterrer les cendres de leurs proches décédés.

Le principal point de litige concerne le nombre d’effectifs. Le syndicat accuse entre autres la direction de vouloir faire passer le plancher d’emploi de 62 employés réguliers à 47. L’an dernier, 26 employés – surtout des postes d’entretien – avaient déjà été mis à pied en raison de « problèmes financiers ».

Au Syndicat des travailleuses et travailleurs du cimetière Notre-Dame-des-Neiges, le président Patrick Chartrand espère toutefois régler le conflit « bientôt ». « On a rencontré le conciliateur à quelques reprises dans les dernières semaines. Lui est en train de bâtir une hypothèse de règlement pour présenter aux deux parties. De notre côté, ça a bien été. On espère juste que l’autre partie en fera autant », a-t-il noté dimanche.

« Je pense que le conciliateur sera en mesure dans les prochains jours de présenter quelque chose à l’employeur », a toutefois affirmé M. Chartrand, d’un ton plus optimiste. « On est d’accord avec le ministre : il faut régler le plus rapidement possible », a-t-il insisté.

M. Chartrand dit parler aux clients « exaspérés » du cimetière tous les jours. « Tous mes collègues sont sur les lignes de piquetage. La frustration des clients, on la voit et elle est justifiée, ils se sentent pris en otage. Il est temps qu’on entende les familles, il est temps qu’on règle ça. »

Le nettoyage reprendra lundi

Tout cela survient au moment où les travaux de nettoyage et de sécurisation du site doivent reprendre ce lundi, même si en théorie, le site sera fermé aux visiteurs tant que le conflit de travail persiste.

Selon des chiffres avancés par la direction du cimetière, « au moins 75 % de tous les arbres du cimetière ont subi des dommages » durant l’hiver, surtout lors de la récente tempête de verglas.

« Les arbres les plus endommagés sont les érables argentés de 40 cm et plus de troncs, dont 90 % ont subi des dommages importants, notamment au niveau de la cime. On retrouve un grand nombre d’arbres ayant au moins une branche de plus de 7,5 cm de diamètre, cassée et suspendue dans la cime », note l’administration.

Celle-ci s’inquiète d’ailleurs que « ces branches présentent des risques importants pour la sécurité des personnes qui circulent à proximité des arbres affectés ». Une centaine d’arbres matures devront également être abattus « pour des raisons de sécurité ».