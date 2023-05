Dans Parc-Extension, « les rats ont remplacé les chiens », a lancé jeudi la conseillère municipale d’opposition Mary Deros, qui dénonce l’insalubrité grandissante dans son quartier.

L’élue a blâmé l’administration locale de l’arrondissement et l’administration montréalaise centrale – toutes deux contrôlées par Projet Montréal – de ne pas en faire assez pour assurer la propreté dans ce secteur défavorisé et densément peuplé.

« J’habite dans Parc-Extension depuis 50 ans et je suis élue depuis 25 ans. En cinq décennies, je n’ai jamais vu le quartier aussi sale. Les déchets nuisent à la réputation, à l’image et à la qualité de vie », a dit Mme Deros. « L’arrondissement a carrément perdu le contrôle. »

La conseillère municipale aimerait que les services municipaux distribuent davantage de récipients fermés pour la collecte des ordures, consacrent davantage d’heures de nettoyage aux rues de l’arrondissement et assignent davantage d’inspecteurs pour sévir contre les délinquants.

PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, ARCHIVES LA PRESSE Mary Deros

La conférence de presse de Mme Deros a été organisée par Ensemble Montréal – sa formation politique – devant un amoncellement de déchets, sur un terrain privé.

Mme Deros a expliqué que les rats n’avaient pas littéralement remplacé les chiens dans tout l’arrondissement, mais que la vermine pourrit réellement la vie de plusieurs résidants.

« Quand on voit les rats pendant la journée qui circulent, ce n’est pas agréable », a-t-elle dit. « J’ai eu une amie qui, en sortant de chez elle, […] a été mordue. Elle a été à l’hôpital pour avoir une injection. »