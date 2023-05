Le propriétaire de l’immeuble centenaire dont l’instabilité force la fermeture de la rue Sainte-Catherine Ouest depuis plus d’un mois doit agir de toute urgence, dit Montréal.

Le cabinet de la mairesse de Montréal a rencontré un représentant du milliardaire new-yorkais qui possède l’édifice Jaeger, plus tôt cette semaine, afin de l’enjoindre à sécuriser les lieux.

« On a été très clairs avec lui : suite aux analyses, il doit agir rapidement pour faire des interventions », a dit Robert Beaudry, l’élu en charge de l’urbanisme au comité exécutif de Valérie Plante. « On l’a enjoint d’aller très très rapidement. S’il ne le fait pas, on prendra les dispositions et nos responsabilités, ce qui pourrait aller jusqu’à intervenir nous-mêmes. On veut que ça se règle. »

La rue Sainte-Catherine a été fermée d’urgence fin mars entre l’avenue McGill College et le boulevard Robert-Bourassa après la réception d’un rapport d’ingénieur inquiétant. L’édifice Jaeger a été affecté par l’incendie de ses deux voisins, survenu en 2021.

Au début de la semaine, La Presse a rapporté que plusieurs commerçants du secteur s’impatientent de cette fermeture d’urgence prolongée.

Valérie Plante a indiqué qu’elle avait discuté avec eux dans les derniers jours. « Nous comprenons leur inquiétude, nous comprenons que ça peut être frustrant pour eux, car ils veulent mener leurs affaires », a-t-elle dit. « Nous avons rénové la rue […] pour attirer plus de monde, pas moins. C’est frustrant pour eux et je dois dire que c’est frustrant pour nous. Mais ça avance. »

« On n’a pas mis cet argent-là sur la rue Sainte-Catherine pour voir encore une clôture », a continué Robert Beaudry. « Nous aussi ça nous dérange. »

L’édifice Jaeger a été construit à la fin du 19e siècle, mais c’est sa façade gothique de terracotta vitrifié qui le distingue aux yeux des amoureux du patrimoine.

André Jude, le représentant montréalais du propriétaire du bâtiment, n’a pas rappelé La Presse.