Un dirigeant du syndicat des cols bleus de Montréal vient de démissionner en raison de propos racistes relayés sur sa page Facebook.

Gaétan Archambault, très récemment élu comme vice-président du syndicat, a quitté ses fonctions ce mardi, selon le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), auquel l’organisation est affiliée.

« C’est tolérance zéro au 301 », a assuré Jean-Pierre Lauzon, nouveau président du syndicat, dans un communiqué. « De plus, en réunion ce matin, le nouveau conseil exécutif a voté à l’unanimité pour le développement d’une politique contre toute forme de racisme ou de discrimination dans nos rangs. On doit faire plus pour l’inclusion. »

C’est TVA Nouvelles qui avait révélé l’affaire vendredi dernier.

Entre 2019 et 2022, M. Archambault avait relayé sur sa page Facebook des publications douteuses. L’une établissait notamment un lien entre des familles afghanes qui vendent leurs enfants et les immigrants qui s’installent au Québec. « C’est exactement eux qui immigre[nt] chez nous », assurait l’internaute.