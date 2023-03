Montréal exigera dorénavant un « plan de maintien de la circulation » aux entrepreneurs qui souhaitent obtenir un permis pour effectuer des chantiers sur ses grandes artères. La Ville veut aussi imposer un délai maximal de 12 heures pour installer et démonter la signalisation autour des travaux, en plus d’augmenter la valeur des constats d’infraction remis par l’Escouade mobilité.

Ce sont quelques-unes des propositions qui ont été faites par la mairesse de Montréal, Valérie Plante, en lever de rideau du Sommet sur les chantiers jeudi. « On peut s’entendre pour parler du problème. Ce ne sont pas tant les chantiers en tant que tels, mais tout ce qui les entoure : les cônes, les entraves, la communication avec les partenaires, les citoyens, les arrondissements et, bien sûr, la Ville », a admis Mme Plante.

Son administration affirme qu’elle « exigera dorénavant un plan de maintien de la circulation comme condition à l’obtention d’un permis sur les artères prioritaires ». Autrement dit, il faudra laisser au moins une voie de circulation dans chaque direction.

« On doit avoir une meilleure coordination pour s’assurer qu’une rue aussi importante que Notre-Dame, par exemple, demeure accessible », a soulevé Mme Plante, reconnaissant que « les arrondissements donnent presque automatiquement les permis qui concernent leur territoire ».

Ce plan présenté par les entrepreneurs devra « comprendre l’espace occupé et les détours anticipés », et « fera l’objet d’une analyse par la Ville avant l’émission du permis ». Les autorités souhaitent impliquer le Service central des infrastructures du réseau routier (SIRR) dans l’octroi des permis qui touchent le centre-ville, les grandes artères et les secteurs névralgiques « pour avoir une vue d’ensemble ».

Lors d’une présentation technique, jeudi, la directrice du SIRR, Nathalie Martel, a d’ailleurs confirmé que 55 000 permis ont été octroyés en 2022, dont 42 % venaient de la Ville de Montréal, 34 % du milieu privé et 20 % de « compagnies d’utilité publique » comme Hydro-Québec. « La Ville fait des travaux sur à peu près 1000 rues annuellement, mais elle n’est pas la seule », a plaidé Mme Martel.

Moins de « chantiers fantômes »

Il faut aussi trouver des solutions pour lutter contre le « nombre important de chantiers fantômes » à Montréal, dit Valérie Plante. « Si un arrondissement donne un permis de cinq jours, ce n’est pas normal de voir un trottoir bloqué pendant trois semaines », évoque-t-elle.

Montréal veut ainsi mettre en branle un « délai maximal de 12 heures » pour l’installation et le démontage de la signalisation des chantiers, afin de « libérer plus rapidement la voie publique et les trottoirs occupés ».

Comme La Presse le rapportait la semaine dernière, la Ville propose aussi « d’octroyer des pouvoirs supplémentaires à son Escouade mobilité ». L’organisme pourrait maintenant « démobiliser les chantiers inactifs et retirer les permis d’occupation du domaine public après deux avis d’inactivité non justifiés ».

Selon nos informations, l’Escouade obtiendra bientôt plusieurs effectifs supplémentaires, notamment via d’anciens employés du Bureau du taxi, qui a été démantelé en décembre. Du même coup, la Ville centralisera toutes les informations dans une seule et même plateforme déjà active, appelée AGIR. Montréal suggère également « d’augmenter la valeur des constats d’infraction émis par l’Escouade mobilité ».

Revoir l’aménagement des cônes

Deux mois après une étude de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM), qui révélait qu’un tiers des cônes orange sont « inutiles » au centre-ville, la Ville compte aussi remplacer ses cônes sur le réseau local « par des bollards de plus petite taille ou tout autre dispositif de signalisation sécuritaire ».

Le ministère des Transports (MTMD) devra toutefois d’abord modifier ses règles de signalisation en la matière. Des discussions ont déjà été entamées avec la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, à ce sujet.

Montréal compte également « réduire le nombre de cônes nécessaires lors d’entraves en milieu urbain ». La Ville envisage également « d’identifier les équipements de signalisation, incluant les cônes orange, par une puce ou un code QR, pour permettre d’en retrouver le propriétaire et faciliter la récupération du matériel ». L’idée avait été évoquée par plusieurs experts ces derniers mois.

Enfin, les autorités municipales comptent demander aux entrepreneurs « d’installer des bâches ou bannières sur les clôtures des chantiers d’importance ».