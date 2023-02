Après plusieurs années de contestation, les 15 villes liées de l’agglomération de Montréal pourraient obtenir une modification du calcul de leurs contributions financières pour les services offerts par la ville-centre.

Le modèle actuel de partage des dépenses n’est plus adéquat, reconnaît la présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal, Dominique Ollivier.

« Notre administration est déterminée à revoir de façon générale le financement municipal, et c’est pourquoi on a pris l’initiative de faire le chantier et le forum sur la fiscalité », indique Mme Ollivier, en entrevue.

En se défusionnant, il y a plus de 15 ans, les villes liées, majoritairement de l’ouest de l’île, ont signé une entente pour le paiement des services fournis par l’agglomération de Montréal, comme la police, les pompiers, les transports en commun et l’eau potable.

Mais depuis quelques années, ces villes dénoncent le fait que leurs quotes-parts ont augmenté trop rapidement et qu’elles paient trop cher pour les services qu’elles reçoivent.

« On doit changer le système actuel, basé sur l’évaluation foncière », explique Beny Masella, président de l’Association des maires de banlieue (AMB) et maire de Montréal-Ouest.

Nos villes comptent 12 % de la population de l’agglomération de Montréal, mais on assume 18 % des coûts. Beny Masella, président de l’Association des maires de banlieue et maire de Montréal-Ouest

Pour sa municipalité, 40 % du budget de 18 millions, soit 7,2 millions, va au paiement des services fournis par l’agglomération, détaille M. Masella. Ce montant est en hausse de 11 % pour 2023, alors que la totalité du budget est en hausse de seulement 5,5 %.

Un niveau de service différent

Puisque l’évaluation foncière a augmenté de façon plus importante dans les villes liées, « on paie quatre fois plus per capita que les résidants de Montréal, alors qu’on n’a pas le même niveau de service », affirme le président de l’AMB. « Par exemple, on n’a pas le métro et on a beaucoup moins d’autobus dans nos secteurs. »

L’AMB calcule que la quote-part de Montréal pour les dépenses de l’agglomération n’a augmenté que de 2,7 %, tandis que celles des villes liées ont augmenté en moyenne de 8 %. Dans certains cas, comme pour Montréal-Est, la hausse atteint 22 %.

Les maires des 15 municipalités liées se sont réunis le 27 janvier pour définir leur stratégie de discussion et de négociation avec la Ville de Montréal. Ils sont encouragés par l’ouverture démontrée par Dominique Ollivier. « Mais si les négociations ne fonctionnent pas, on adoptera une autre stratégie. Toutes les options sont sur la table », indique Beny Masella.

Beaconsfield a d’ailleurs intenté une poursuite judiciaire contre la Ville de Montréal en 2020. La municipalité affirme payer 2 millions en trop chaque année à l’agglomération.

En recevant leur compte de taxes, ces jours-ci, les contribuables de Beaconsfield reçoivent aussi une lettre du maire, Georges Bourelle, leur expliquant que c’est surtout à cause de la facture des services de l’agglomération si leurs taxes augmentent de 9,39 % en 2023, alors que le budget local n’a augmenté que de 3,98 %.

« Il est impératif que la gouvernance anti-démocratique et la structure inéquitable de répartition des coûts de l’agglomération soient revues », écrit M. Bourelle.

Dominique Ollivier assure que, lors de rencontres à venir avec les villes liées, elle est prête à discuter des responsabilités assumées par l’agglomération et du partage de la facture. « Mais c’est difficile d’établir les critères exacts à partir desquels on peut déterminer ce qui est équitable, note-t-elle. On n’est pas tous sur la même longueur d’onde à ce sujet. »

Les villes liées sont Baie-D’Urfé, Beaconsfield, Côte-Saint-Luc, Dollard-des-Ormeaux, Dorval, L’Île-Dorval, Hampstead, Kirkland, Montréal-Est, Montréal-Ouest, Mont-Royal, Pointe-Claire, Sainte-Anne-de-Bellevue, Senneville et Westmount.