L’iconique entrepôt Van Horne, dans le Mile End, changera de vocation pour accueillir un hôtel, des bureaux et des commerces, selon un projet soumis à l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, sur lequel les citoyens sont appelés à se prononcer par sondage, une procédure inhabituelle.

« C’est un bâtiment exceptionnel, et c’est la raison pour laquelle on offre une couche supplémentaire de consultation, une mesure exceptionnelle, parce qu’on est conscients que c’est délicat », explique la conseillère municipale Marie Plourde, qui représente le district du Mile End.

« C’est un bâtiment emblématique, où on retrouve le seul château d’eau sur le Plateau-Mont-Royal. Il a une forme particulière et unique, alors la valeur patrimoniale est avérée. Ça fait partie du paysage, quand on pense au Mile End. »

L’arrondissement a mis en ligne lundi matin à 9 h la description du projet, soumis par le promoteur Rester Management, pour des consultations préliminaires.

Signe de l’intérêt des citoyens pour cet édifice, 500 personnes ont répondu au sondage sur la proposition au cours des trois premières heures.

On se doutait bien que ça allait être un sujet assez polarisant. Le bâtiment, certains le trouvent super beau, d’autres le trouvent super laid. Même chose pour le projet proposé : certains trouvent que c’est une super bonne idée d’avoir un hôtel et des bureaux, alors que pour d’autres, c’est catastrophique. Marie Plourde, conseillère municipale

La conseillère elle-même ne se prononce pas encore sur le projet soumis ; elle préfère attendre de connaître l’opinion des citoyens.

Rester Management n’a pas encore officiellement déposé son plan aux autorités municipales. Selon les résultats du sondage, le promoteur pourrait décider de renoncer à son projet ou encore le modifier, indique Marie Plourde.

Si le projet poursuit son cheminement auprès de l’arrondissement, il pourrait y avoir une demande pour la signature d’un registre pour exiger un référendum.

« Bonifier la vie urbaine »

L’entrepôt Van Horne, construit en 1924, coincé entre l’avenue du même nom et la voie ferrée du Canadien Pacifique, au coin du boulevard Saint-Laurent, est utilisé actuellement pour entreposer des documents.

Le promoteur propose de conserver la structure de briques, mais d’y percer de nombreuses fenêtres sur sept étages, en plus d’ajouter une verrière sur le toit.

« Le projet accueillera des bureaux et des ateliers créatifs, un hôtel, des commerces, des restaurants, un café et une terrasse publique sur le toit. Cette mixité d’usages bonifiera la vie urbaine et le dynamisme de ce secteur limitrophe du Plateau Mont-Royal, » indique le document de présentation, préparé par le designer Zébulon Perron et l’architecte Thomas Balaban.

Un garage situé du côté ouest de l’immeuble sera démoli pour permettre un agrandissement de facture moderne. Le promoteur y voit « une opportunité d’activer une section morte du Mile End ».

« Le projet proposé rend le bâtiment accessible à la population, et en fait un point d’ancrage au nord-ouest de l’arrondissement. L’un des grands objectifs est d’atteindre un développement global, appuyé sur une mixité non seulement économique, mais aussi sociale. »

Sur la page Facebook de l’arrondissement, les réactions étaient nombreuses au cours de la journée. Des citoyens doutaient du bien-fondé d’installer un hôtel à cet endroit et demandaient plutôt la construction de logements sociaux, en rappelant la crise du logement qui sévit à Montréal.

Pas de logements près des voies ferrées

Mais Marie Plourde souligne qu’il s’agit d’un projet privé et que l’arrondissement ne peut que se prononcer sur la proposition, selon les règles en vigueur.

De plus, la construction de logements n’est plus permise à proximité des voies ferrées, à la suite de changements réglementaires adoptés après la catastrophe de Lac-Mégantic, alors que les hôtels ne sont pas visés par cette interdiction, ajoute la conseillère municipale.

Le comité consultatif d’urbanisme de l’arrondissement a fait de nombreuses recommandations à la suite de la proposition déposée, notamment la mise en valeur du château d’eau et la restauration des enseignes peintes sur le bâtiment, qui rappellent pourquoi il a d’abord été construit.