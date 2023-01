Le soleil entre à profusion chez Gisèle Germain, qui vient d’emménager dans un logement tout neuf de l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM), au-dessus de la station de métro Rosemont.

« L’environnement est tellement agréable, et j’ai une vue exceptionnelle », se réjouit la dame de 82 ans, qui vante aussi la vie sociale animée dans la nouvelle résidence pour personnes âgées.

Mme Germain faisait visiter son logement aux politiciens et aux médias lundi, à l’occasion de l’inauguration de la Résidence Des Ateliers, comptant 193 unités à loyer abordable, sur 10 étages, pour aînés autonomes ou en légère perte d’autonomie. C’est le plus important projet de l’histoire du programme AccèsLogis Québec de la Société d’habitation du Québec (SHQ), un investissement de plus de 112 millions, financé en partie par le gouvernement fédéral et la Ville de Montréal.

Les locataires de 96 de ces 193 logements peuvent bénéficier du Programme de supplément au loyer de la SHQ, ce qui leur permet de débourser seulement 25 % de leur revenu pour se loger.