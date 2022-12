La Ville de Montréal voudrait ajouter 2600 logements près d’Habitat 67, en plus de convaincre Ottawa de remplacer l’autoroute Bonaventure – passant tout près – par un boulevard urbain apaisé bordé d’un parc linéaire. Tour d’horizon.

De nouveaux voisins pour Habitat 67 et le silo #5

IMAGE TIRÉE D’UN DOCUMENT MUNICIPAL OBTENU PAR LA PRESSE Hypothèse d’aménagement qui montre de nouveaux projets résidentiels à la Cité-du-Havre, à la pointe du Moulin et au bassin Wellington, ainsi qu’un projet commercial au parc d’entreprises de la Pointe-Saint-Charles.

La Presse a obtenu un document municipal, présenté mardi en petit comité, qui résume la nouvelle vision du secteur Bridge-Bonaventure de l’administration Plante. Au total : 7500 nouveaux logements, de nouveaux pôles d’emploi amenant 4000 salariés dans ce coin de Montréal et une nouvelle station du REM. Il s’agit de la deuxième version du plan depuis le début de 2022. La première, dévoilée en mars, avait été critiquée par l’industrie immobilière parce qu’elle ne prévoyait que 4000 nouveaux logements.

Cette fois, Montréal doublerait presque la mise en ouvrant au développement un important terrain gazonné situé dans la Cité-du-Havre, la presqu’île qui accueille déjà Habitat 67. Selon la présentation, l’administration croit que 2600 logements pourraient y être bâtis. La construction d’unités supplémentaires serait aussi autorisée à la pointe du Moulin, qui accueille l’iconique silo #5.

Ces projets présenteront un défi de « cohabitation avec les activités et les infrastructures de transport », mais offriront une occasion d’« amélior[er] l’offre en commerces et services de proximité », indique la présentation de la Ville de Montréal. On prévoit l’« inclusion de logements abordables et sociaux ».

Une station du REM coin Wellington et Bridge ?

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Entrepôt Costco, rue Bridge

Le principal pôle d’habitation dans le secteur demeurerait toutefois dans les environs du bassin Wellington, au nord et au sud de l’intersection des rues Wellington et Bridge, où se trouve actuellement un entrepôt Costco ainsi qu’un parc industriel. Montréal croit qu’il est possible de développer des projets résidentiels sans expulser l’activité économique actuelle.

Dans ces secteurs, Montréal voudrait « privilégier des hauteurs construites variant entre 7 et 25 m », mais « permettre quelques bâtiments d’une hauteur maximale de 65 m, sous conditions ». Dans ce dernier cas, on parlerait alors de tours d’une quinzaine d’étages.

C’est aussi à cet endroit que la Ville aimerait convaincre CDPQ Infra d’installer une nouvelle station du REM de l’Ouest, afin d’en améliorer l’accès.

Débat sur le futur Bonaventure

IMAGE TIRÉE D’UN DOCUMENT MUNICIPAL OBTENU PAR LA PRESSE Le parc linéaire en bordure du futur boulevard Bonaventure, visible à gauche. On voit aussi le pont Victoria.

C’est aussi dans le secteur Bridge-Bonaventure qu’est située l’actuelle autoroute Bonaventure, en fin de vie utile et appelée à être transformée en boulevard urbain. La Ville de Montréal et Ottawa (à qui appartient l’artère) s’entendent sur ce point, tout comme sur l’idée de décaler les voies vers l’intérieur de l’île pour transformer la bande riveraine en parc linéaire doté d’une piste cyclable et marchable.

Un document fédéral daté de juin dernier et obtenu par La Presse grâce à la Loi sur l’accès à l’information indique que la décision du fédéral est prise : le nouveau boulevard offrira « trois voies dans chaque direction ». Infrastructure Canada serait particulièrement préoccupée par la fluidité des voies de camionnage.

Mais selon nos informations, la Ville de Montréal et Ottawa continuent toutefois à débattre de certains éléments du projet, dont le financement n’est pas bouclé.

Montréal voudrait une réduction à deux voies de circulation dans chaque direction. La Ville voudrait aussi que la circulation sur le nouveau boulevard soit limitée à 50 km/h, alors qu’Ottawa préconise 60 km/h, selon une source bien au fait du dossier. La limite actuelle est de 70 km/h.

La société fédérale Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée, responsable de la transformation de Bonaventure, n’a pas voulu commenter le dossier.

Contaminé, mais à développer

IMAGE TIRÉE D’UN DOCUMENT MUNICIPAL OBTENU PAR LA PRESSE Le projet du nouveau boulevard Bonaventure, avec le parc d’entreprises de la Pointe-Saint-Charles en blanc

Si Montréal veut que la circulation sur le nouveau boulevard Bonaventure soit la plus contrôlée possible, c’est qu’elle souhaite permettre aux Montréalais de passer facilement du parc linéaire en bordure du fleuve au parc d’entreprises de la Pointe-Saint-Charles, qui constitue le cœur économique du projet Bridge-Bonaventure.

Cette péninsule (anciennement appelée Technoparc) gagnée sur le fleuve à coups d’ordures entassées pendant plus d’un siècle ne peut accueillir d’habitations en raison de la contamination du sol, mais la Ville espère y installer des entreprises de développement durable. Les studios de tournage Mel’s s’y trouvent déjà.

La Ville veut ainsi « renforcer la vocation économique dominante du secteur » et faire travailler 6500 personnes au total dans le secteur Bridge-Bonaventure.

L’administration Plante n’a pas voulu commenter davantage le dossier.