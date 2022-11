La Ville de Montréal prévoit construire une quarantaine de logements sociaux dans un immeuble qu’elle s’est récemment procurée dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

Delphine Belzile La Presse

C’est ce que la Ville a annoncé mercredi par communiqué. Montréal a utilisé son droit de préemption, qui lui permet d’acheter en priorité un terrain ou une propriété à des fins communautaires, pour mettre la main sur un immeuble du Plateau-Mont-Royal, sur la rue Bernard Est, à proximité de la station de métro Rosemont.

« Le droit de préemption que nous exerçons aujourd’hui contribuera à la création d’un milieu de vie mixte, inclusif et stimulant », a déclaré Luc Rabouin, maire du Plateau Mont-Royal.

Acheté pour 4 millions de dollars, l’immeuble fera l’objet d’un développement d’une quarantaine de logements sociaux et communautaires, a indiqué la Ville. Un organisme communautaire, encore inconnu, prendra notamment part dans le projet.

« Dans un contexte de rareté de terrains, il est crucial de saisir des occasions de développement pour améliorer et protéger l’offre de logements sociaux à Montréal. Cet immeuble, acquis à la valeur marchande, est en phase avec notre ambition d’offrir à la population montréalaise un toit qui répond à ses besoins et qui respecte son budget », a ajouté Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif et responsable de l’habitation, de la stratégie immobilière et des affaires juridiques.

L’hiver dernier, Montréal s’était doté d’un nouveau droit de préemption pour augmenter l’offre de logements abordables dans la métropole. Exactement 623 lots sont enregistrés dans l’inventaire des immeubles et terrains assujettis au droit de préemption de la Ville de Montréal, selon Données Québec.

« Ce nouveau règlement permet à la Ville d’acquérir rapidement des terrains ou des bâtiments à des fins d’habitation, notamment pour réaliser des projets de logements abordables. La Ville peut aussi faire l’acquisition de bâtiments locatifs existants afin de préserver leur abordabilité », peut-on lire dans le communiqué.