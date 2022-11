Le chantier du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine est « un bon coup de pratique » pour les inévitables travaux de réfection de l’autoroute Métropolitaine et devrait inciter automobilistes et gouvernements à miser sur le transport collectif.

Philippe Teisceira-Lessard La Presse

C’est ce qu’a affirmé mercredi matin la mairesse Valérie Plante, en appelant de ses vœux le développement de « beaucoup de projets [de transport en commun] rapidement » afin d’offrir des options alternatives aux automobilistes.

« On va se le dire : là, c’est le pont-tunnel. C’est un bon coup de pratique pour ce qui s’en vient éventuellement, qui va être la Métropolitaine », a-t-elle dit, en comité exécutif. « Je ne veux pas faire peur à personne, mais la réalité est que nos infrastructures - on a fait Turcot, on a fait Champlain - arrivent à échéance pas mal toutes en même temps. »

Devant cette réalité, les automobilistes doivent changer la façon dont ils voyagent, a dit la mairesse.

« On le voit que c’est difficile pour certains de changer d’habitudes. On le comprend. Mais on n’y arrivera pas à être chacun dans sa voiture en solo, ce n’est juste plus possible », a-t-elle dit, déplorant l’augmentation marquée du nombre de véhicules dans la région de Montréal. « Le réseau est à saturation quoi qu’il arrive, avec ou sans travaux. »

En contrepartie, les gouvernements doivent aussi investir davantage pour développer de nouveaux réseaux de transport en commun. « Si on l’avait eue, cette ligne bleue, il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 10 ans, on serait dans une situation très différente en ce moment. On aurait des options à offrir aux gens de la région métropolitaine », a dit Valérie Plante. Et ce ne sont pas que les résidants des couronnes qui sont mal desservis en ce moment : « Les gens de l’Est qui viennent travailler au centre-ville, ils n’en ont pas plus d’options parce qu’ils sont sur l’île », a-t-elle ajouté.

Mme Plante a souligné les efforts de la Ville de Montréal pour atténuer l’impact du chantier du pont-tunnel du côté de l’île de Montréal.