Si le nombre d’usagers empruntant les lignes d’autobus bonifiées pour les travaux au tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine sont de plus en plus nombreux, ils sont encore relativement peu nombreux, trois jours après le début du mégachantier. Québec se dit toutefois persuadé qu’un « transfert modal » s’opère progressivement.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Ainsi, mercredi matin, 703 personnes ont monté à bord des cinq autobus faisant office de navettes spéciales, opérées par le Réseau de transport (RTL) et exo. C’est une hausse d’une une quinzaine d’utilisateurs en 24 heures, et surtout, c’est encore loin de l’objectif de déplacer 3000 usagers en heure de pointe.

Mardi soir, ils étaient 461 navetteurs à utiliser ces cinq lignes, un bond de 60 usagers par rapport à la même période, la veille.

Notre infolettre hebdomadaire vous aidera à vous y retrouver dans les entraves et les dédales routiers du Grand Montréal. Inscrivez-vous à l'infolettre le bulletin de circulation

Ces hausses ont beau être timides, elles sont réelles, fait valoir Québec. « Est-ce que la tendance va se maintenir ? On l’espère. C’est peut-être ça qui fait la différence au niveau des périodes de pointe. On a une hausse de l’achalandage pour les navettes gratuites vers la Rive-Sud, les navettes fluviales et aussi dans le train ou le métro. On sent qu’il y a un transfert modal qui s’opère vers le transport collectif », a dit mercredi la porte-parole du ministère des Transports (MTQ), Sarah Bensadoun.

Le même principe s’applique pour les stationnements incitatifs. Mercredi matin, 1234 places offertes étaient utilisées, soit davantage que les 1160 de la veille, mais cela représente moins de la moitié (44 %) des 2780 places mises à disposition dans le cadre des travaux. Mardi soir, la hausse semblait plus forte : 1213 places étaient occupées, contre 1030 pour lundi soir.

Toujours en hausse dans le métro

Dans le métro de Montréal, on enregistrait de nouveau une hausse, cette fois moins importante, de 1 % sur la ligne jaune mercredi matin. Mardi, c’était une augmentation de 7 %. La forte hausse se poursuit toutefois sur la ligne verte à la station Radisson, où sont distribués des titres de transport gratuits, avec une hausse de 13 % comme la veille. Le MTQ note aussi une « forte croissance de l’achalandage de la navette 822 », qui dessert le secteur de Longue-Pointe.

Pour l’heure, la navette fluviale entre Boucherville et le parc de la Promenade-Bellerive demeure marginale. Après 220 déplacements lundi et 199 trajets mardi, elle en a enregistré un peu moins, soit 179, mercredi.

Malgré ces hausses, les mesures restent encore très accessibles, note Mme Bensadoun en entrevue. « En termes de capacité, cela dit, il y a encore clairement de la place partout. Il n’y a pas de souci en termes d’achalandage ou de livraison du service », avoue la porte-parole à ce sujet.

Un bilan de l’achalandage des mesures d’atténuation entourant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine sera produit sur une base quotidienne au moins jusqu’au 18 novembre.