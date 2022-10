Dès la présentation des nouveaux « tarifs métropolitains », de nombreux usagers des couronnes nord et sud avaient dénoncé devoir débourser 5,25 $ pour un titre unitaire, contre 3,50 $ par le passé.

Un groupe militant pour le transport collectif sur la Rive-Sud sonne l’alarme : à trois jours de la fermeture partielle dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, il faut rapidement ramener le coût unitaire au métro de Longueuil à 3,50 $, comme c’est le cas sur l’île de Montréal.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« La tarification distincte au métro à Longueuil décourage les usagers occasionnels qui veulent utiliser le transport collectif », déplore Jean-Michel Laliberté, porte-parole de l’Association pour le transport collectif de la Rive-Sud (ATCRS), qui critique depuis des mois déjà les nouveaux « tarifs métropolitains » mis en place dans le Grand Montréal au début du mois de juillet.

Dès la présentation de ces nouveaux « tarifs métropolitains » — réunissant le métro, les autobus et le futur Réseau express métropolitain (REM) —, de nombreux usagers des couronnes nord et sud avaient dénoncé devoir débourser 5,25 $ pour un titre unitaire, contre 3,50 $ par le passé.

À la fin du mois d'août, deux mois après l’entrée en vigueur de sa nouvelle grille tarifaire, l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) s’était ajustée une première fois, faisant passer le titre de 5,25 $ à 4,50 $ sur les couronnes nord et sud.

Selon l’Autorité, cet ajustement « permettra une transition graduelle vers le plein tarif, en 2025 » — au moment où le REM devrait être pratiquement complété — en réduisant « l’écart tarifaire avec les anciens titres unitaires donnant accès aux services de métro à Laval et Longueuil » « Cela offre également une réduction encore plus importante aux usagers occasionnels qui devaient acheter plusieurs titres pour un seul déplacement avant juillet 2022 », a signalé l’organisme.

« Signal contradictoire »

Or, « ce coût demeure encore plus élevé qu’à Montréal, où un usager peut se déplacer sur l’ensemble de l’île pour 3,50 $ », déplore l’ATCRS. « Les autorités publiques envoient un signal contradictoire en offrant des navettes gratuites vers le métro Radisson, mais en maintenant une hausse tarifaire pour les usagers du métro à Longueuil », fustige en ce sens M. Laliberté.

Il rappelle aussi que la fermeture de voies dans le tunnel aura un impact majeur sur l’achalandage au pont Jacques-Cartier, « une infrastructure parallèle à la ligne jaune du métro ».

À l’ARTM, qui a notamment évoqué que le titre de 4,50 $ est valide dans le métro et dans les autobus du Réseau de transport de Longueuil (RTL), et qu’il est moins cher d’acheter dix billets à la fois, Jean-Michel Laliberté rétorque que « cette dernière possibilité existe depuis décembre 2021. » « L’ARTM aurait très bien pu offrir un titre intégré à 4,50 $, sans augmentation pour les usagers qui n’ont besoin que de prendre le métro », lance-t-il au passage.

De surcroît, dit le porte-parole, les nouvelles cartes OPUS que doivent se procurer les usagers pour acquérir des « titres métropolitains » ne font rien pour aider. « Les files au métro Longueuil sont interminables depuis la refonte ». « Les gens tentent d’acheter des billets de métro avec leur carte OPUS habituelle et ils n’y arrivent plus. La STM a même installé des affiches aux billetteries exhortant à la patience. On est loin d’inciter les gens à utiliser le service », regrette-t-il encore.