COP15 à Montréal

Le tunnel Ville-Marie restera ouvert, affirme Plante

La mairesse Valérie Plante assure que la fermeture du tunnel Ville-Marie, qui passe sous le centre-ville de Montréal et le Palais des congrès, n’est pas envisagée pendant la COP15 entre le 7 et le 19 décembre, en dépit de ce qu’affirme le chef de l’opposition à l’hôtel de ville, Aref Salem. Québec, le SPVM et la GRC confirment aussi que l’infrastructure demeurera ouverte.