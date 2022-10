« On n’est pas à ce moment à un stade où on veut interdire ou obliger quoi que ce soit. On est dans la très forte recommandation », a indiqué Geneviève Guilbault en marge d’une visite médiatique du tunnel, jeudi.

Québec n’envisage pas pour le moment d’interdire l’auto-solo en heure de pointe dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, afin d’y soulager la congestion importante appréhendée, a confirmé jeudi la ministre des Transports, Geneviève Guilbault.

« On n’est pas à ce moment à un stade où on veut interdire ou obliger quoi que ce soit. On est dans la très forte recommandation », a indiqué Mme Guilbault en marge d’une visite médiatique du tunnel, jeudi, à quelques jours de la fermeture de trois voies sur six de l’infrastructure, jusqu’en 2025.

L’idée d’interdire l’auto-solo lors des points du matin et du soir avait initialement été suggérée mercredi par le président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM), Michel Leblanc. Le premier ministre François Legault a dit qu’il n’était « pas fermé » à l’idée dans les heures qui ont suivi.

Mme Guilbault soutient que ses équipes veulent surtout « attendre de voir comment ça se passera lundi ». Un comité de vigie sera en place et tiendra des réunions chaque jour, matin et soir, afin de « s’adapter au fur et à mesure ». Y aura-t-il des ajustements aux mesures d’atténuation ? « Probablement », a répondu la ministre, réitérant toutefois qu’il faudra laisser quelques jours aux autorités afin d’évaluer la situation.

« À force de répéter le message, je pense qu’il y aura peut-être à chaque fois quelqu’un qui va préférer le transport collectif à sa voiture, alors on ne sera peut-être pas obligés d’en venir là », a-t-elle insisté au sujet de l’interdiction de l’auto-solo en heure de pointe.

« On ne peut rien exclure », a toutefois nuancé la ministre Guilbault. « Je ne m’attends pas à un miracle. Ça va être corsé. Il y a sans doute des gens qui vont essayer de prendre leur auto et qui vont voir que le trafic est contraignant, agaçant, pour ensuite faire le choix de prendre le transport collectif, de covoiturer ou de télétravailler », a-t-elle laissé entendre.

Tout sera « sécuritaire »

Se voulant rassurante, Mme Guilbault a assuré que le tunnel demeure sécuritaire et que « tous les services d’urgence vont être présents pour faire en sorte de pouvoir intervenir rapidement en cas d’accident, afin de réduire au maximum l’incidence sur la circulation ».

Au cours des derniers jours, la ministre s’était à maintes reprises montrée ouverte à implanter de nouvelles mesures d’atténuation au besoin, sans toutefois préciser exactement ce dont il pourrait être question. Des voix s’élèvent de plus en plus pour critiquer l’insuffisance des mesures en place, « l’improvisation » entourant celles-ci ou encore le peu de temps qu’a laissé Québec à la population pour s’adapter.

« Il n’y a pas tout d’improvisation. Ce dont on parle, il y a des gens qui travaillent là-dessus depuis des mois, des années même. Et c’est grâce à eux qu’on va être capable de garder notre tunnel pendant au moins 40 ans », a défendu jeudi celle qui est aussi vice-première ministre. « Les gens ici vont être au travail 22 heures sur 24. Je pense qu’on doit prendre le temps de les remercier », a-t-elle insisté.

Mme Guilbault dit avoir actuellement avoir des discussions pour évaluer « d’autres liaisons possibles de navettes fluviales » ce printemps, afin d’offrir d’autres options aux usagers qui souhaiteraient éviter la congestion. Elle estime au passage dommage qu’une voie demeurera sur le pont Victoria jusqu’à la fin du mois de novembre, l’une des traverses principales entre la Rive-Sud et Montréal, dans le contexte actuel. « C’est sûr que c’est plate, un peu comme le REM qui a été reporté. Mais ce sont des réalités qui sont hors de notre contrôle, avec lesquelles on a pas le choix de composer », a-t-elle conclu.