Un week-end encore plus difficile s’annonce sur les routes du Grand Montréal. En plus de la fermeture complète de l’A25 Sud pour des travaux préparatoires à la réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, il y aura des entraves sur le pont Honoré-Mercier la fin de semaine prochaine.

Delphine Belzile La Presse

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable annonce des entraves partielles sur le pont Honoré-Mercier le dimanche 30 octobre. Une seule voie par direction sera ouverte entre Kahnawake et Montréal pour la réparation des dalles.

Ces entraves s’ajoutent à la fermeture complète de l’A25 en direction de la Rive-Sud, entre la sortie 5 et l’entrée de l’île Charron, dès 23 h 30 vendredi jusqu’à 5 h lundi. De plus, toute la fin de semaine, l’avenue Souligny sera fermée dans les deux directions, entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand.

L’A25 Sud sera également fermée entre la sortie 4 vers le centre-ville de Montréal et l’entrée en provenance de l’île Charron, tous les soirs de 22 h à 5 h, jusqu’au 28 octobre.

PHOTO FOURNIE PAR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITÉ DURABLE Fermeture de l’A25 Sud secteur Souligny

Ces entraves s’inscrivent dans les travaux préparatoires pour la nouvelle configuration des voies dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. Rappelons qu’à compter du 31 octobre, une seule voie demeurera ouverte sur l’A25 Sud et deux seront ouvertes vers Montréal. Cet imposant chantier sera en place jusqu’en novembre 2025.

La circulation sur le pont Victoria demeure limitée à une voie en raison de travaux d’entretien sur sa structure.

Les entraves prévues cette fin de semaine risquent de se faire durement ressentir sur les ponts Samuel-De Champlain et Jacques-Cartier. Déjà, la fin de semaine dernière, l’achalandage sur les deux infrastructures avait augmenté. Le Ministère incite la population à s’informer à Québec 511 pour la planification de ses déplacements.