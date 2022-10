Même si ses partisans ont pris part à une bagarre générale le 8 octobre dernier, le CS Mont-Royal Outremont pourra prendre part aux séries de la Première Ligue de soccer du Québec (PLSQ). D’abord applaudie par différents acteurs du domaine, la sanction imposée à l’équipe a finalement été levée moins d’une semaine après son décret, une décision qui suscite un malaise chez Soccer Québec.

Vincent Larin La Presse

Jeudi, l’organisation a brièvement commenté en expliquant que « le comité de révision des sanctions [de la] PLSQ [avait] retiré la sanction de forfait au CS Mont-Royal Outremont, mais a maintenu la sanction au CS Saint-Laurent ».

Dans un communiqué publié quelques heures plus tard, la direction générale de Soccer Québec a indiqué être « inconfortable » avec la décision prise par ce comité dont les membres seraient indépendants des deux clubs sanctionnés.

« Les conclusions envoient une très mauvaise image quant à la violence dans le sport, surtout avec les images qui ont circulé dans les médias », note-t-on, dans la missive.

À noter, aucune information n’a par ailleurs été fournie par PLSQ pour justifier la décision de son comité.

« Dès que les motifs qui ont conduit à cette décision seront connus, ils seront analysés pour identifier les différents recours. De plus, nous vous assurons que la ligue étudie le dossier et que des sanctions individuelles seront données à des joueurs impliqués directement », poursuit Soccer Québec.

La sanction initialement donnée aux deux clubs – des défaites par défaut – avait permis au Club de soccer de Longueuil de se glisser en 4e place, ce qui lui permettait d’accéder aux séries.

Appel à la transparence

Informée mercredi de la suspension de la sanction à l’endroit du CS Mont-Royal Outremont, l’organisation de la Rive-Sud a réclamé à Soccer Québec de « dévoiler publiquement les raisons qui ont motivé ce revirement de situation […] ».

« Si on nous explique et que les arguments sont bons et que ça mérite un retournement de situation, bien, pourquoi pas ? [Mais] on n’a toujours rien reçu [comme explications] », s’est désolé l’entraîneur du club longueuillois, François Bourgeais.

Rappelons qu’une bagarre générale avait eu lieu le 1er octobre dernier entre les partisans et les joueurs de deux équipes lors d’un match de la Première Ligue de soccer du Québec (PLSQ), à Dollard-des-Ormeaux.

Dans une vidéo diffusée quelques jours plus tard par TVA Nouvelles, on pouvait voir des partisans en train de se pousser et de se frapper sur les lignes de côté. Des joueurs s’étaient ensuite joints à la mêlée, qui s’était finalement transformée en bataille générale avec des dizaines de personnes impliquées.

La PLSQ, une ligue semi-professionnelle qui existe depuis 2012, avait par la suite imposé des sanctions aux deux équipes, soit une défaite par défaut. « Les partisans et quelques joueurs » des deux camps « sont conjointement impliqués et responsables de cette bagarre », avait alors expliqué la PLSQ, pour justifier sa décision.