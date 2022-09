« Malheureusement, le Service de l’urbanisme a constaté que le promoteur ne respectait pas les dispositions prévues au certificat, a affirmé la directrice des communications de La Prairie. Il a coupé plus d’arbres que ce qui lui était permis. »

La Ville de La Prairie vient d’exiger l’interruption des travaux de transformation de l’ancien golf local en développement immobilier, vendredi, après avoir constaté que le promoteur y avait abattu trop d’arbres.

Philippe Teisceira-Lessard La Presse

La municipalité reproche à La Prairie sur le Parc inc. d’avoir violé les conditions prévues à son permis municipal. Elle lui a remis un constat d’infraction.

« La Ville de La Prairie a délivré un certificat d’autorisation municipal d’aménagement de site au mois de mars dernier, conformément au protocole d’entente signée en mars 2017. Ce certificat autorise le nivellement et la coupe d’arbres », a expliqué la directrice des communications de La Prairie, Dominique Beaumont, par courriel. Selon elle, 6 bassins et 200 arbres pouvaient être supprimés.

« Malheureusement, le Service de l’urbanisme a constaté que le promoteur ne respectait pas les dispositions prévues au certificat, a-t-elle continué. Il a coupé plus d’arbres que ce qui lui était permis. »

Dans un communiqué, la municipalité ajoute qu’elle lui a retiré son certificat d’autorisation municipal – un type de permis. « Ce faisant, les travaux ne sont plus autorisés sur le site, et ce, jusqu’à ce que le propriétaire dépose une nouvelle demande de certificat d’autorisation en bonne et due forme, indique La Prairie. Si les travaux devaient se poursuivre illégalement, la Ville prendra toutes les mesures nécessaires afin de faire respecter la réglementation municipale en vigueur. »

Joint au téléphone, l’un des dirigeants du promoteur, Serge Gariépy, n’a pas nié les allégations de La Prairie.

« L’entrepreneur, on lui a donné une zone à faire, et évidemment, il l’a fait. Ça s’est avéré qu’il y avait peut-être un peu plus d’arbres que prévu », a dit M. Gariépy. Il a précisé que des arbres avaient aussi été coupés pour laisser passer la machinerie qui devait remblayer les bassins. « Il fallait le faire », a-t-il dit. « Ce sont de gros équipements. »

« On ne sait pas exactement combien d’arbres l’entrepreneur a coupés », a-t-il ajouté.

Cette version des faits est appuyée par son fils, Stéphane Gariépy, lui aussi impliqué dans le projet La Prairie sur le Parc.

De l’avis de ce dernier, le chantier peut continuer malgré l’interprétation de la situation que fait la municipalité. « On a repris les travaux en respectant le certificat d’autorisation qui a été délivré par la Ville. Les travaux qui sont faits actuellement ne sont pas illégaux, on respecte le certificat d’autorisation », a dit Stéphane Gariépy en entrevue téléphonique.

Le projet de redéveloppement du golf de La Prairie fait l’objet de débats depuis de nombreuses années à La Prairie. Jusqu’à cette semaine, la Ville avait autorisé la réalisation de travaux préparatoires sur le terrain, tout en réservant son approbation finale pour la construction d’habitations.