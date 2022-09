La rentrée à l’école et au bureau s’est fait sentir dans les déplacements des résidants du Grand Montréal, mardi, au lendemain de la fête du Travail.

Philippe Teisceira-Lessard La Presse

Sans vague active de propagation de la COVID-19 depuis quelques mois, les effets de la pandémie sur les habitudes quotidiennes des travailleurs semblent lentement se résorber.

La congestion routière était importante, tant en matinée qu’en fin d’après-midi, à plusieurs points névralgiques du réseau.

« Le lendemain de la fête du Travail, d’année en année, ça se répète et cette fois-ci ne fait pas exception. C’est toujours, toujours comme ça », a expliqué Marc Fortin, animateur à la station Circulation 730AM, en entrevue avec La Presse. « Ça paraît qu’on est revenus à une vie normale depuis [mardi]. »

Et forcément, « plus il y a de véhicules, plus il y a d’accrochages, de pannes et d’accidents », a-t-il poursuivi. Seule consolation : les entraves majeures dans le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine ne sont pas encore en vigueur. Elles viendront en novembre. « Ça va être l’enfer », prédit M. Fortin.

Mardi en milieu de journée, le ministère des Transports du Québec ne signalait « pas d’évènement majeur » sur son réseau. « C’est sûr qu’à l’approche de certaines zones de chantier – comme l’A25 entre l’A40 et le pont-tunnel –, il peut y avoir davantage de congestion », a dit Martin Girard, porte-parole du Ministère.

Reprise des déplacements

Du côté du pont Jacques-Cartier, il était trop tôt mardi pour obtenir le dénombrement des automobilistes qui avaient traversé le Saint-Laurent. Nathalie Lessard, responsable des communications pour les gestionnaires de l’ouvrage, a toutefois indiqué que les derniers mois avaient marqué un quasi-retour à la normale d’avant la pandémie.

« Depuis le début du mois de janvier, l’achalandage est vraiment passé de 65 % [par rapport à une journée équivalente avant la pandémie] à 97 % en juillet dernier », a-t-elle dit en entrevue téléphonique. « Au moment où l’on se parle, on est donc revenu au niveau où on était avant la pandémie. » Les déplacements seraient toutefois plus étalés qu’avant durant la journée de travail.

À la Société de transport de Montréal (STM), on se réjouissait aussi d’une hausse d’achalandage dans les dernières semaines.

« Le réseau régulier accueille 69 % de l’achalandage attendu à une période équivalente sans COVID, soit un nouveau record du niveau d’achalandage hebdomadaire depuis le début de la pandémie ! », a indiqué le porte-parole Philippe Déry, par écrit. « Avec près de 784 000 déplacements par jour moyen ouvrable, il s’agit d’un nouveau sommet au réseau régulier. » La croissance est plus forte dans les autobus que dans le métro.

La STM s’attend à retrouver de 70 % à 80 % de son achalandage prépandémique au cours des prochains mois.