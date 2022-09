Des cyclistes à l’intersection des rues Berri et Ontario, à Montréal, mardi

Une coroner demande la réfection de l’intersection des rues Berri et Ontario

L’intersection des rues Berri et Ontario, à Montréal, doit être reconfigurée en raison du danger qu’elle pose pour ceux qui circulent à vélo, conclut un rapport du coroner publié à la suite d’une collision mortelle entre deux cyclistes, survenue l’année dernière.

Isabelle Ducas La Presse

La coroner Marilynn Morin, qui a rédigé le rapport, recommande aussi que la Ville de Montréal exige de ses policiers le déclenchement systématique d’une enquête après un accident grave, même s’il n’implique aucun véhicule à moteur.

La dangerosité de cette intersection est bien connue : le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a recensé 19 accidents avec blessés à cette intersection entre 2016 et 2021, rapporte la coroner Morin. Même si des changements ont été apportés au fil du temps, « la configuration de l’intersection demeure problématique et dangereuse », ajoute-t-elle.

Le 7 juin 2021, Robert LeBlanc y a perdu la vie. L’homme de 62 ans circulait en BIXI du côté nord de la rue Ontario, en direction est, à contresens des voitures. Alors qu’il tournait sur la piste cyclable de la rue Berri en direction nord, il a été happé par un autre cycliste qui descendait la côte, sur la piste cyclable Berri en direction sud.

« Lors de l’impact, M. LeBlanc est éjecté de son vélo et percute violemment le sol », indique le rapport de la coroner Morin.

Le cycliste souffrira de fractures du crâne et de plusieurs hémorragies intracrâniennes. Malgré une intervention chirurgicale, M. LeBlanc ne reprendra jamais connaissance. Son décès est constaté le 23 juin, après que l’assistance mécanique lui eut été retirée.

8000 cyclistes

La piste cyclable de la rue Berri est bidirectionnelle : les deux voies se trouvent d’un seul côté de la rue, le côté ouest, note la coroner Morin.

L’endroit est le prolongement naturel du Réseau express vélo (REV) Saint-Denis, dont les voies sont unidirectionnelles. Au cours de l’été, jusqu’à 8000 cyclistes y sont passés en une journée, souligne Magali Bebronne, porte-parole de Vélo Québec.

L’organisme demande des voies séparées unidirectionnelles pour les vélos dans la rue Berri. « On sait que les pistes bidirectionnelles multiplient les risques de collisions aux intersections, dit Mme Bebronne. Il y a beaucoup de mouvements de croisements, des cyclistes qui tournent, il peut y avoir des piétons et des autos auxquels les cyclistes doivent faire attention. »

Au cabinet de la mairesse Valérie Plante, on souligne qu’un plan étoffé est en cours d’élaboration pour sécuriser les mouvements des cyclistes à cet endroit.

« À l’heure actuelle, la Société de transport de Montréal effectue des travaux de réfection sur la membrane de la station Berri-UQAM ; nous devons nous arrimer aux travaux de notre partenaire. Cela dit, on peut vous assurer qu’une fois ces travaux terminés, nous allons intervenir afin de sécuriser les déplacements de l’ensemble des usagers sur cet axe important », indique l’attachée de presse Marykim Gaudreault, dans une réponse écrite, ajoutant que « tous les scénarios sont envisagés, incluant l’unidirectionnel ».

Enquêtes systématiques

La coroner Morin souligne qu’il n’y a pas eu d’enquête formelle du SPVM sur la collision impliquant Robert LeBlanc parce qu’elle ne concernait pas un véhicule automobile.

« Or, depuis plusieurs années, les moyens de transport alternatifs se sont diversifiés et popularisés », fait-elle remarquer.

Le SPVM a bien instauré une nouvelle politique qui prévoit que des collisions impliquant un vélo, une trottinette ou d’autres objets roulants, « avec décès ou risque de décès imminent », doivent être signalées au Module enquêtes collisions, qui déterminera s’il doit mener une investigation.

Mais cette nouvelle politique ne va pas assez loin, selon la coroner, qui demande des enquêtes systématiques dans chaque cas où il y a « décès, risque de décès ou blessures graves ».

Comme le cycliste décédé ne portait pas de casque, la coroner Morin recommande aussi à la Société de l’assurance automobile du Québec de poursuivre et d’intensifier ses efforts de sensibilisation sur l’importance de porter un casque lors des déplacements à vélo.