La nouvelle escouade dédiée à la lutte contre les violences armées du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) sera déployée dès le début septembre. ARRET, pour action, répression, résolution, engagement et terrain, comptera un total de 68 policiers qui seront « entièrement dégagés » de la patrouille quotidienne.

C’est le corps policier qui a confirmé ces nouveaux détails, mardi matin, quelques jours après que La Presse ait révélé la création imminente de cette nouvelle équipe corporative, une décision prise dans la foulée de la multiplication des évènements de violence armée dans la métropole.

Dans un communiqué, le SPVM précise par ailleurs que l’équipe en question « pourra être déployée partout sur l’ensemble du territoire où doit être menée une action contre la violence armée ». On ignore combien de temps l’unité sera en fonction, sa durée restant pour l’instant « indéterminée ».

« Elle aura pour mission de perturber les activités des groupes criminels violents en occupant le terrain, en collectant des renseignements et en intervenant directement auprès de leurs membres », indiquent aussi les autorités, précisant que l’objectif premier est « d’accentuer la pression sur les éléments criminels à l’origine des évènements violents », en rehaussant « le sentiment de sécurité » de la population.

Les patrouilleurs prenant part au projet seront « entièrement dégagés de la réponse aux appels et pourront mettre à profit leur connaissance du terrain, leur expertise en enquête et en renseignement », insiste la police de Montréal, qui dit aussi avoir procédé dès vendredi dernier à une « bonification temporaire » des ressources et des effectifs de l’escouade ECLIPSE, le groupe de choc du SPVM affecté aux points chauds de la Ville.

À qui la facture ?

Plus tôt, jeudi, La Presse avait révélé que le SPVM assumera pour le moment les coûts de la nouvelle unité. Selon nos sources, la directrice par intérim du SPVM, Sophie Roy, serait actuellement en discussion avec la Ville de Montréal et le ministère de la Sécurité publique pour obtenir du soutien financier. Le cabinet de la ministre Geneviève Guilbault a dit mardi accueillir favorablement l’arrivée de la nouvelle unité, tout comme « toute opération visant à réduire la violence dans nos quartiers ».

Cohortes de l’École nationale de police du Québec destinées exclusivement au SPVM, rappel de policiers retraités, formation de nouvelles unités ou renforcement d’unités existantes : la direction du SPVM étudie également différentes mesures pour faire face aux violences armées dans la métropole.

« Ce qu’il se passe présentement sur l’île de Montréal nous challenge énormément. Ce sont de nouveaux défis, donc ça prend de nouveaux moyens et de nouvelles façons de faire. On a formé un comité d’experts au SPVM, avec une variété d’expertises, et je leur ai dit : “Il faut penser outside the box” », a déclaré Sophie Roy en entrevue.

Mercredi, en conférence de presse, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, avait envoyé un message direct au milieu criminel. « Montréal ne va pas devenir le terrain de jeu des criminels. C’est non. Mais ça demande de l’énergie, et des effectifs », avait-elle dit, en soutenant avoir « demandé une solution à la source et adaptée à Montréal » à l’École nationale de police pour arriver à « recruter plus d’effectifs » policiers dans les prochains mois.

La mairesse vise également à « maximiser les escouades mixtes et à donner plus d’oxygène aux policiers ». Avec l’aide de Québec et d’Ottawa — qui est non chiffrée, comme tous les autres engagements —, la Ville entend enfin « augmenter les ressources dans les arrondissements » et les postes de quartier.

