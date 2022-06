C’est le retour de l’International des Feux Loto-Québec cet été après une pause forcée de presque trois ans qui a fait mal à l’industrie. Le spectacle d’ouverture — intitulé Je me souviens — sera présenté samedi soir.

Frédérik-Xavier Duhamel La Presse

« Ça va faire beaucoup de bien », croit Paul Csukassy, directeur technique et chef artificier pour l’International des Feux. « Je pense que les Montréalais attendent ça. »

« Ça a été très dur pour l’industrie de la pyrotechnie », dit M. Csukassy en parlant des dernières années et de la pandémie. « Il ne fallait pas créer de rassemblement, et c’était principalement le but en général des feux d’artifice. »

Certaines entreprises ont dû cesser leurs activités, selon lui, et beaucoup de travailleurs de l’industrie se sont tournés vers d’autres secteurs. De sorte qu’aujourd’hui, les joueurs qui restent peinent à trouver suffisamment d’artificiers pour combler la demande saisonnière intense dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre.

Eric Cardinal, de GFA Pyro, l’équipe derrière le spectacle d’ouverture de samedi, en sait quelque chose. « Ça a été dur, on a perdu du monde […] la première année ça a été terrible », admet-il. « Cette année, on revient en force, ça fait du bien. »

Le spectacle de samedi était initialement prévu pour septembre dernier, avant d’être annulé par la Santé publique en raison de la situation sanitaire.

Un ballet de 150 drones précédera les feux d’artifice de GFA, du jamais-vu à Montréal, selon M. Csukassy. « C’est génial, ils vont adorer », assure Jeff Clarmo, de Northstar drone shows, qui s’occupe de cette partie de la soirée.

L’International des Feux Loto-Québec a lieu jusqu’au 6 août à Montréal. Cette année, le Mexique, le Canada, l’Italie, la Croatie, l’Angleterre et, pour la toute première fois, la Hongrie, sont en compétition.

Le pont Jacques-Cartier se piétonnise pour trois heures les soirs de spectacles. Les automobilistes devront trouver une autre voie que le pont Jacques-Cartier pour entrer ou sortir de l’île de Montréal.