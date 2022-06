C’est le grand retour des feux d’artifice à Montréal pour l’été, et le pont Jacques-Cartier se piétonnise pour trois heures les soirs de spectacles, à commencer par ce samedi 25 juin.

Lila Dussault La Presse

Les automobilistes devront trouver une autre voie que le pont Jacques-Cartier pour entrer ou sortir de l’île de Montréal certains samedis et mercredis soir de l’été en raison du retour des feux d’artifice.

Les deux voies du pont seront fermées à la circulation, à l’exception d’un corridor pour les véhicules d’urgence, de 20 h 30 à 23 h 30 ces soirs-là. Les bretelles d’accès deviendront inaccessibles dès 20 h.

Les vélos, trottinettes et autres moyens de déplacement à roue – à l’exception des poussettes et fauteuils roulants – seront aussi interdits sur le pont. En d’autres mots, seuls les piétons venus profiter du spectacle pourront s’y déplacer.

De plus, il ne sera pas possible de fumer en dehors de zones fumeurs désignées, précise par communiqué la société Ponts Jacques-Cartier et Champlain.