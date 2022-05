Depuis le déménagement du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) en 2015 vers un autre site, l’Université Mc Gill travaille à un projet appelé le « Nouveau Vic » pour faire de l’ancien hôpital un lieu consacré à la recherche sociale et environnementale.

L’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) recommande d’aller de l’avant avec le redéveloppement du site de l’ancien hôpital Royal Victoria par l’Université McGill, mais émet des réserves notamment au sujet de l’ajout d’une aile au pavillon des Femmes, et suggère d’intégrer au parc du Mont-Royal les boisés et les espaces verts situés au nord du site.

Isabelle Ducas La Presse

Sur les revendications autochtones relativement à la cession du site, l’OCPM souligne que « la possible présence de sépultures anciennes ou plus récentes devraient être traitées avec déférence ».

Voici ce qui ressort du rapport de l’OCPM, dévoilé mardi matin à la suite des consultations menées par l’organisme au cours de l’automne 2021.

Depuis le déménagement du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) en 2015 vers un autre site, l’Université Mc Gill travaille à un projet appelé le « Nouveau Vic » pour faire de l’ancien hôpital un lieu consacré à la recherche sociale et environnementale.

Le terrain de 14 hectares, situé sur le flanc du mont Royal, inclut 17 pavillons. La parcelle qui pourrait être donnée à McGill par le gouvernement du Québec représente environ 15 % du site.

Plus de 3000 personnes pourraient travailler et étudier dans cet espace, qui devrait être achevé en 2028. La salle où se trouvaient naguère des rangées de lits serait reconvertie en espace d’étude. Le stationnement devant l’entrée serait remplacé par un grand espace vert. Des toits verts, des espaces communs et des puits de lumière sont prévus.

En mars dernier, le groupe Mohawk Mothers a déposé une requête en Cour supérieure du Québec pour faire cesser les travaux de réaménagement de l’ex-hôpital, tant que le site n’aura pas fait l’objet de fouilles archéologiques minutieuses. Le groupe soupçonne la présence de sépultures anonymes dans le secteur de l’institut psychiatrique Allan Memorial, où des expériences médicales tenues secrètes et « financées par la CIA » ont été menées dans les années 1950 et 1960.